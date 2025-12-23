कोहरे की वजह से बिहार में ट्रेन हादसा, आरा-सासाराम पैसेंजर रोटावेटर से टकराई
Train Accident: आरा- सासाराम पैसेंजर ट्रेन को आरा से मंगलवार की सुबह 7:44 बजे खुली थी। इसके करीब 10 मिनट बाद स्टेशन मास्टर गड़हनी एस के सिंह को कंट्रोल से सूचना मिली कि ट्रेन एक ट्रैक्टर से टकरा गई है। हालांकि, तस्वीर में कृषि यंत्र रोटावेटर दिख रहा है।
Train Accident: बिहार में सुबह-सुबह एक ट्रेन हादसा हो गया है। भोजपुर जिले में आरा-सासाराम पैसेंजर ट्रेन उदवंतनगर के पास एक रोटावेटर से टकरा गई है। इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। 5/22 किलोमीटर उदवंतनगर के समीप यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर रोटावेटर कैसे आ गया अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
आरा- सासाराम पैसेंजर ट्रेन को आरा से मंगलवार की सुबह 7:44 बजे खुली थी। इसके करीब 10 मिनट बाद स्टेशन मास्टर गड़हनी एस के सिंह को कंट्रोल से सूचना मिली कि ट्रेन एक ट्रैक्टर से टकरा गई है। हालांकि, तस्वीर में कृषि यंत्र रोटावेटर दिख रहा है। इस हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं है। ट्रेन पटरी से नहीं उतरी। लेकिन रोटावेटर से टकराने की वजह से ट्रेन को वहां रोकना पड़ा है।
कहा जा रहा है कि अत्यधिक कोहरे की वजह से रोटावेटर चालक को ट्रैक नजर नहीं आय़ा। जिसके बाद वो ट्रेन से टकरा गई। टक्कर के बाद रोटावेटर चालक ट्रैक्टर से गिर गया। गनीमत यह है कि चालक को ज्यादा चोट नहीं आई है।