Video: आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर फर्जी? थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित; परिजनों का गंभीर आरोप
परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए एनएच 922 को जाम कर दिय। मृतक के पिता का कहना है कि हथियार फेंक देने के बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी।
Arrah Encounter: बिहार के आरा में भरत तिवारी एकाउंटर मामले में शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने के मामले में थानाध्यक्ष पर गाज गिर गयी है। स्थिति नियंत्रित करने में विफल रहे थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को पुलिस अधीक्षक राज द्वारा निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच करायी जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने कहा है कि हथियार फेंक देने के बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। भरत तिवारी को चार गोलियां मारी गईं। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। मामले की गहन जांच की मांग की जा रही है। थानेदार पर कार्रवाई के बाद पुलिस की और भी किरकिली हो रही है।
इधर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने के साथ वीडियो वायरल के मामले में थानाध्यक्ष द्वारा समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गयी। स्थिति नियंत्रित करने को कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गयी। तब कर्तत्व में घोर लापरवाही है। इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी ने थानेदार को निलंबित किया है। हालांकि खबर मिल रही है कि एक दारोदा, एक एएसआई और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया गया है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है।
एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ मामले में भी एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की शाम थानाध्यक्ष की मौजूदगी में भरत भूषण तिवारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तान दिया गया था। गाली-गलौज करते हुए पुलिस कर्मियों को धमकी भी दी गयी थी। उससे संबंधित वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे थे। उसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा भरत तिवारी को नियंत्रित करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। नतीजा हुआ कि बुधवार की सुबह मुठभेड़ की नौबत आ गयी। उसमें गोली लगने से भरत भूषण तिवारी की मौत हो गयी। इस घटना के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई है।
गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने आर बक्सल फोरलेन एनएच 922 को जाम कर दिया है। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि भरत ने अपना हथियार सौंप कर सरेंडर कर दिया था। उसके बाद गोली मारी गई। उसे चार गोलियां मागी गईं। घायल भरत तिवारी को इलाज के सदर अस्पताल के बदले रेफर अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर करने के बाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें