Video: आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर फर्जी? थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित; परिजनों का गंभीर आरोप

परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए एनएच 922 को जाम कर दिय। मृतक के पिता का कहना है कि हथियार फेंक देने के बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी।

Arrah Encounter: बिहार के आरा में भरत तिवारी एकाउंटर मामले में शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने के मामले में थानाध्यक्ष पर गाज गिर गयी है। स्थिति नियंत्रित करने में विफल रहे थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को पुलिस अधीक्षक राज द्वारा निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच करायी जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने कहा है कि हथियार फेंक देने के बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। भरत तिवारी को चार गोलियां मारी गईं। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। मामले की गहन जांच की मांग की जा रही है। थानेदार पर कार्रवाई के बाद पुलिस की और भी किरकिली हो रही है।

इधर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने के साथ वीडियो वायरल के मामले में थानाध्यक्ष द्वारा समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गयी। स्थिति नियंत्रित करने को कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गयी। तब कर्तत्व में घोर लापरवाही है। इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी ने थानेदार को निलंबित किया है। हालांकि खबर मिल रही है कि एक दारोदा, एक एएसआई और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया गया है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है।

एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ मामले में भी एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की शाम थानाध्यक्ष की मौजूदगी में भरत भूषण तिवारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तान दिया गया था। गाली-गलौज करते हुए पुलिस कर्मियों को धमकी भी दी गयी थी। उससे संबंधित वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे थे। उसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा भरत तिवारी को नियंत्रित करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। नतीजा हुआ कि बुधवार की सुबह मुठभेड़ की नौबत आ गयी। उसमें गोली लगने से भरत भूषण तिवारी की मौत हो गयी। इस घटना के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई है।