मेरे लिए भी एप्लीकेबल है... चिराग को तेजस्वी की सलाह पर राहुल गांधी खिलखिला उठे; पकड़ लिया हाथ

पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को शादी कर लेने की सलाह दी। इसे राहुल गांधी ने खुद पर ले लिया।

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जिसमें वीआईपी के मुकेश सहनी और वाम दलों के नेता भी शामिल हैं। पूर्णिया में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त रूप प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान एक ऐसा मौका आया जब राहुल गांधी खिलखिला उठे और तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया। बात शादी पर हो रही थी। तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पर तंज कसते हुए जल्द शादी कर लेने की सलाह दे डाली तो राहुल गांधी सेंसिटिव हो गए। प्रेस वार्ता में मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से चिराग पासवान के आरोपों को लेकर सवाल किया। पूछा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पिछलग्गू हो गए हैं। इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हें जल्द शादी कर लेने की सलाह दी। कहा कि वे बड़े भाई हैं। शादी करना जरूरी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वे व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं हम लोग तो जनता के हनुमान हैं। शादी वाली बात सुनकर राहुल गांधी संवेदनशील हो गए।

राहुल गांधी ने बीच में दखल देते हुए माइक ले लिया। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। कहते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ लिया। कहा कि यह मेरे ऊपर भी लागू होता है। कहते हुए वे हंसने लगे। राहुल गांधी की बात से माहौल हल्का हो गया। प्रेस वार्ता में जितने भी नेता और पत्रकार मौजूद थे सभी हंसने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि इनके पिताजी(लालू प्रसाद) के साथ शादी को लेकर बात चल रही है।