हमको बख्श दीजिए, शांति से जीने दीजिए; आकाश यादव बोले- लालू परिवार हमसे कोई मतलब ना रखे

अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि अगर उनके या उनके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनहोनी होती है तो इसके लिए लालू परिवार जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि लालू परिवार हमलोगों से कोई मतलब ना रखे।

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनके पूर्व सहयोगी आकाश यादव के बीच विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अब आकाश यादव ने कहा है कि वो लालू परिवार से कुछ नहीं चाहते हैं। आकाश यादव ने कहा है कि लालू परिवार बस उन्हें बख्श दे और शांति तथा खुशी से जीने दे। आकाश यादव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में यह भी कहा है कि अगर उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है तो इसके लिए लालू परिवार जिम्मेदार होगा।

आकाश यादव ने कहा कि हमलोग डर के साये में आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जी रहे हैं। लेकिन यह डर का साया अब इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि हमें नहीं लगता कि न्यायालय के अलावा हमें कोई और बचा सकता है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि हमलोगों की लालू परिवार से कोई मांग नहीं है। लालू परिवार से हमारा कोई विवाद नहीं है। हम उनसे कुछ नहीं चाहते हैं हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग भी खुशी और सुख से रहें तथा हमलोगों को भी खुशी, सुख और भयमुक्त होकर रहने दें। आप लोगों के द्वारा यह हरकत करने के बाद हमें 90 का वो दौर याद आता है जो आज हम कहानियों में पढ़ते हैं।

आकाश यादव ने इस बातचीत में आगे कहा कि हमें डर है कि हमारी या हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या किसी भी समय करवाई जा सकती है। हमारे परिवार के साथ किसी भी तरह की अगर कोई अप्रिय घटनाा होती है। या फिर हमारे कई साथियों को फोन से धमकाया भी जा रहा है। उनके साथ भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार लालू परिवार ही होगा। हम न्यायालय के समक्ष कई तरह के सबूत रखेंगे और उसमें भी यह बात साफ हो जाएगी।

आकाश यादव ने बताया कि छह महीने साल भर पहले हमारे पिताजी को उठवाया गया और रंगदारी मांगी गई। उनके साथ गाली-गलौज की गई। यह मामला पीरबहोर थाने में दर्ज है। मुझे पशुपति पारस की पार्टी से तेजस्वी यादव ने निकलवा दिया। आखिर एक यादव का गरीब परिवार से होना इतना बड़ा अपराध बन जाएगा कि हमलोगों को नहीं मालूम था। आकश यादव ने कहा कि हमलोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। हमलोगों की कोई मांग नहीं है। हमलोगों की बिहार सरकार से, न्यायालय से और लालू प्रसाद यादव के परिवार से यही मांग है कि हमलोगों को शांति से जीने दीजिए। हमलोगों को बख्श दें। हमलोगों से किसी प्रकार का कोई मतलब ना रकें। यह हमारा आग्रह होगा।

तेज प्रताप और आकाश ने दर्ज करवाया है केस बता दें कि इससे पहले जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर अपनी तथा अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। तेज प्रताप ने शुक्रवार को सचिवालय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी शिकायत के आधार पर आकाश यादव, उसकी बहन अनुष्का यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वे मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हैं। ये लोग मेरी और मेरे पिता की हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

तेज प्रताप द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने से पहले आकाश यादव ने भी राजधानी स्थित पाटलिपुत्र थाने में जेजेडी प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप ने अपने एक सहयोगी के साथ आकाश के घर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी और वे उनके परिवार के सदस्यों से मिलना चाहते थे। जेजेडी प्रमुख ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया था। आकाश यादव ने दावा किया था कि उन्हें अमेरिका के एक नंबर से फोन आया था। फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को जेल में बंद एक गैंगस्टर से जुड़ा बताया था। पुलिस ने कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है।