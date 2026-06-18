Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उज्जैनी से मिलने तेज प्रताप जबरन घर में घुसे, अनुष्का के भाई आकाश यादव का आरोप, कोर्ट में मुकदमा

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Akash Yadav Tej Pratap Case: अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव पर पटना के कोर्ट मुकदमा दर्ज करा दिया है। आकाश का आरोप है कि अनुष्का की बेटी उज्जैनी से मिलने तेज प्रताप जबरन घर में घुस आए थे।

उज्जैनी से मिलने तेज प्रताप जबरन घर में घुसे, अनुष्का के भाई आकाश यादव का आरोप, कोर्ट में मुकदमा

Akash Yadav Tej Pratap Yadav Case: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के कथित रिलेशनशिप का ठंडा पड़ गया विवाद नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। आकाश यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ पटना कोर्ट में नालसी मुकदमा दर्ज करा दिया है और आरोप लगाया कि वो उनकी भांजी उज्जैनी से मिलने घर में जबरन घुस आए थे। आकाश ने शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आकाश का आरोप है कि उज्जैनी समेत उनका परिवार खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसी रात खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताकर एक आदमी ने उन्हें विदेश से फोन करके भी धमकाया है।

आकाश यादव ने कोर्ट में दायर मुकदमा के साथ पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी लगाई है और कहा है कि उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। पुलिस को दी शिकायत में आकाश ने आरोप लगाया कि जब वो 6 जून को राजस्थान में थे, तब रात में तेज प्रताप अपने पीए मोतीलाल यादव के साथ जबर्दस्ती उनके घर में घुस गए। आकाश ने कहा है कि तेज प्रताप अक्सर उनके घर जबरन आते रहते हैं और डर से वो उन्हें अंदर आने देते रहे हैं। आकाश ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप ने उज्जैनी से मिलने के लिए जबरन घर में घुसने की कोशिश की। घर में मौजूद मां और बहन ने गेट नहीं खोला तो शौचालय जाने का बहाना करके घर में घुसे और फिर नहीं निकले।

अनुष्का यादव के मां बनने का दावा, तेजप्रताप यादव ने पल्ला झाड़ कहा- दोनों से मेरा संबंध नहीं

बकौल आकाश पटना से इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने मोतीलाल को फोन किया और उनसे तेज प्रताप के घर में घुसने और उज्जैनी को ले जाने के प्रयास के संबंध में सवाल किया। आकाश के मुताबिक कुछ देर बाद मोतीलाल ने फोन पर तेज प्रताप से उनकी बात कराई, जिसमें उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि उज्जैनी से मिलने से रोका तो भांजी का अपहरण करवा देंगे। कुछ देर बाद फिर मोतीलाल ने फोन करके इस घटना और बातचीत को गोपनीय रखने की हिदायत दी। आकाश के मुताबिक इसके बाद एक विदेशी नंबर से खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताने वाले आदमी का फोन विदेशी नंबर से आया और तेज प्रताप के खिलाफ पुलिस में जाने पर गोली मारने की धमकी दी गई। आकाश ने पाटलिपुत्रा थाने को 10 जून को शिकायत दी थी, लेकिन FIR ना होने पर कोर्ट में नालिसी केस दायर किया है।

रिलेशनशिप फोटो वाली अनुष्का यादव से मिलने घर पहुंचे तेज प्रताप यादव, बोले- कौन रोकेगा

अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का जन्म फरवरी के पहले हफ्ते में हुआ था। तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनका नाम इन दोनों से जोड़कर बदनाम करने की साजिश चल रही है। तेज प्रताप ने कहा था कि जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, उनका संबंध आकाश भाटी नाम के आदमी से है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव का विवाद तब से ठंडे बस्ते में पड़ा था। लेकिन अब आकाश के कोर्ट पहुंचने से वो सारी बातें फिर से उठने लगी हैं।

तेज प्रताप को हनी ट्रैप में फंसाया, तंत्र-मंत्र किया; अनुष्का यादव के परिवार पर लालू के भतीजे का आरोप

आप भूल गए हों तो याद दिला दें कि तेज प्रताप के सोशल मीडिया हैंडल पर अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो छपी थी और कहा गया था कि दोनों कई साल से रिलेशनशिप में हैं। बाद में वह पोस्ट डिलीट हो गया और तेज प्रताप ने कहा कि उनके हैंडल को हैक करके बदनाम करने की कोशिश हुई है। लालू ने इसके बाद तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। काफी समय बाद दोनों के बीच हाल के दिनों से गर्माहट लौट रही है। तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के जन्मदिन पर गाजियाबाद में आयोजित पार्टी में भी पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप के आरोप पर कुछ नहीं बोलेंगे अनुष्का के भाई आकाश यादव, क्या कहा?
ये भी पढ़ें:आकाश ने फोटो वायरल कर बदनाम किया; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को बताया जयचंद
ये भी पढ़ें:ये मुगल-ए-आजम का दौर नहीं, तेज प्रताप के समर्थन में अनुष्का के भाई आकाश यादव
ये भी पढ़ें:तेज प्रताप को भगाने से लालू-तेजस्वी का संकट बढ़ा, धमकाने लगे अनुष्का के भाई आकाश

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Tej Pratap Yadav Akash Yadav Anushka Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।