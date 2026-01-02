Hindustan Hindi News
पटना की 26 सड़कों पर आज से हटेगा कब्जा, गांधी मैदान समेत इन इलाकों में चलेगा बुलडोजर

संक्षेप:

पटना की 26 प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिे आज यानी शुक्रवार से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान पूरे महीने चलेगा। गांधी मैदान, बोरिंग कैनाल रोड, कंकड़बाग समेत अन्य इलाकों में क

Jan 02, 2026 08:09 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
बिहार की राजधानी पटना में 26 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू होगा। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक की सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए कुल नौ टीम का गठन किया गया है। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना बेहद जरूरी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा व्यवधान उत्पन्न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के निर्देश पर निगम के सभी अंचलों तथा नगर परिषदों द्वारा गुरुवार को अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान का जनवरी माह का अग्रिम कैलेंडर जारी किया गया। कैलेंडर के अनुसार ही अतिक्रमण हटेगा। विशेष अभियान निगम के छह अंचलों-नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद् खगौल, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा।

इन सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण-

सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन, शेखपुरा मोड़ से रूकनपुरा तक, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड-राजापुर पुल मार्ग, अटल पथ, बेऊर मोड़ से पहाड़ी तक, पटना जंक्शन रोड, कंकड़बाग मेन रोड, कंकड़बाग टेम्पू स्टैण्ड से शालीमार स्वीट्स तक, गांधी मैदान के चारों ओर, गांधी मैदान से दीघा, गांधी मैदान से पटना सिटी, जेपी गंगा पथ, नेहरू पथ, अटल पथ, चितकोहरा पुल, विकास भवन, बोरिंग रोड, डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन के समीप, चिरैयाटांड़ पुल, राजाबाजार, कारगिल चौक से एनआईटी, गोरिया टोली से जीपीओ, अनीसाबाद।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
