अतिक्रमण हटाने आ रहा प्रशासन... पटना में ठेला लेकर भाग रहे लिट्टी बेचने वाले की करंट से मौत

पटना में एम्स के बाहर फुटपाथी दुकानदारों में अतिक्रमण हटाने प्रशासन आने की सूचना से अफरातफरी मच गई। लिट्टी बेचने वाला रवि रंजन भी अपना ठेला लेकर वहां से भागने लगा। तभी बिजली के तार से करंट लगने पर उसकी मौत हो गई।

बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के आने की सूचना से अफरातफरी मच गई। फुटपाथी दुकानदार आनन-फानन में अपने सामान और ठेले लेकर इधर-उधर भागने लगे। इसी आपाधापी में एक लिट्टी विक्रेता की जान चली गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय रवि रंजन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह भी अपना लिट्टी का ठेला लेकर भाग रहा था, तभी बिजली के तार के संपर्क में आने से उसे करंट लग गया।

यह घटना मंगलवार को पटना एम्स के पास हुई। आक्रोशित परिजन ने बुधवार को सड़क पर शव रख कर एम्स के बाहर जाम लगा दिया। इस दौरान अस्पताल के बाहर मेडिकल की दुकानों को भी बंद कर दिया गया।

बताया जाता है कि रवि रंजन एम्स के पास ठेला लगाकर लिट्टी बेचता था। इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। वह मूलरूप से वह जहानपुर, पोस्ट पभेरा, थाना धनरुआ जिला पटना का निवासी था। अभी पटना के फुलवारीशरीफ में वृंदावन कॉलोनी, रोड नंबर-1, वाल्मीकि नगर (एम्स रोड) में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है।

मंगलवार को जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के आने की सूचना फैली। इसके बाद एम्स के बाहर फुटपाथी दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। सभी अपना-अपना ठेला लेकर वहां से हटने लगे।

इसी दौरान रवि रंजन भी ठेला लेकर भागने लग। तभी ठेले का संपर्क सड़क किनारे पोल से लटक रहे बिजली के तार से हो गया। उस समय सड़क पर पानी फैला हुआ था, जिसमें पैर पड़ते ही वह करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई।