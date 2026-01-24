Hindustan Hindi News
पटना के वकील अंशुल राज बने हाईकोर्ट जज, पिता योगेश वर्मा भी बिहार के बड़े अधिवक्ता

संक्षेप:

वरीय वकील अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अंशुल के पिता योगेश चंद्र वर्मा भी अधिवक्ता हैं और पटना हाईकोर्ट में कई सालों से वकालत कर रहे हैं। 

Jan 24, 2026 01:34 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की राजधानी पटना के सीनियर वकील अंशुल राज हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अंशुल पटना के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के बेटे हैं। योगेश चंद्र भी हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। अंशुल राज का जज के रूप में शपथ ग्रहण जल्द होने की संभावना है।

अंशुल राज पटना में वकालत के क्षेत्र में जाना-माना नाम हैं। वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार में वकील भी रहे हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उनके नाम की अनुशंसा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति ने देश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अंशुल राज को पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने का अधिसूचना जारी की है। बिहार में राहुल गांधी के वकील रहे।अंशुल का नाम जज बनाने के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अनुशंसा की थी।

अंशुल के पिता वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य भी हैं। योगेश अपने पुत्र के जज बनने पर काफी खुश हैं।

बता दें कि कम से कम 10 साल हाईकोर्ट या एक से अधिक अदालतों में वकालत करने वाले व्यक्ति उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली से उनके नाम सुझाते हैं। इसके बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है। सरकार इसे रिव्यू करने के बाद राष्ट्रपति को भेजती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की राय लेकर किसी अधिवक्ता की जज के तौर पर नियुक्ति की जाती है। अक्सर वरीयता, प्रतिष्ठा, कानूनी समझ रखने वाले वकील उच्च अदालतों में जज बनाए जाते हैं।

(पटना से विधि संवाददाता के इनपुट के साथ)

