नेपाल में एक और जेल ब्रेक की कोशिश, वीरगंज में भाग रहे कैदियों पर अंधाधुंध फायरिंग

बिहार की सीमा से सटे नेपाल के वीरगंज में कैदियों ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की। इस दौरान सेना और पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी में चार कैदी घायल हुए हैं। बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच जेल ब्रेक की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार के रक्सौल (पूर्वी चंपारण) से सटे नेपाल के वीरगंज में मंगलवार रात वीरगंज जेल ब्रेक का प्रयास किया गया। स्थिति से निपटने के लिए सेना के पहुंचने के बावजूद विरोध-प्रदर्शन व पथराव के बीच जेल की दीवार तोड़ी जाने लगी। बाद में सेना, नेपाल आर्म्ड फोर्स और पुलिस ने बुधवार सुबह अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें चार कैदी घायल हो गए। सभी को नारायणी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस बीच सेना ने शहर को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार सुबह नौ बजे तक वीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

स्थानीय एसपी गौतम मिश्र ने बताया कि घायल कैदी विकास जायसवाल, विकास लामा, संजीव साह और राजा कुमार का पुलिस अभिरक्षा में इलाज हो रहा है। जेल ब्रेक का प्रयास विफल कर दिया गया है। वीरगंज जेल में अभी करीब 1300 बंदी हैं। इधर, मकवानपुर जिले के भीम फेदी से 260 कैदी भाग निकले। सेना ने 200 राउंड फायरिंग की। इसमें एक कैदी जंग बहादुर नारायण घायल हो गया। वीरगंज के विरता स्थित बाल सुधार गृह से भी मंगलवार रात विभिन्न अपराधों में बंद 146 बाल कैदी भाग निकले। इनमें से 78 को बुधवार को पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया।

सेना ने संभाली कमान, कर्फ्यू लगा अराजक स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना ने पूरी तरह कमान संभाल ली है। इसके बाद बुधवार को हालात नियंत्रण में रहे। हालांकि, एहतियात के तौर पर वीरगंज व आसपास के शहरों में गुरुवार सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। बिहार सीमा से सटे नेपाल के वीरगंज, कलईया, गौर आदि जिलों में सेना उतर आई है। चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात हैं। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आने लगी है।

हालांकि, परसा और बारा जिले में प्रदर्शन जारी रहा। वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना के बाद रातभर कार्यालय के कम्प्यूटर, उपकरण, फर्नीचर व कागजात को उपद्रवियों ने लूट लिए। बुधवार को परसा जिला के जीरा भवानी गांव पालिका कार्यालय को फूंक दिया गया। कालिका माई गांव पालिका के आगे टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। बारा के जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका में क्षेत्र प्रशासन कार्यालय और जिले के विश्रामपुर गांव पालिका कार्यालय में तोड़फोड़ एवं आगजनी की गई।