Hindi NewsBihar NewsAnother incident like NEET girl student case in Patna hostel Rohini Acharya demands to postpone Nitish Yatra
पटना के एक और हॉस्टल में नीट छात्रा जैसा कांड? रोहिणी आचार्या बोलीं- यात्रा स्थगित करें नीतीश

पटना के एक और हॉस्टल में नीट छात्रा जैसा कांड? रोहिणी आचार्या बोलीं- यात्रा स्थगित करें नीतीश

संक्षेप:

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि पटना में नीट छात्रा की मौत की तरह एक अन्य हॉस्टल में भी ऐसा ही कांड हुआ था। उन्होंने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था पर हमला बोला है।

Jan 19, 2026 05:35 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान
बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के कथित रेप और हत्या के बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी बीते 6 जनवरी को एक 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। इस पर भी परिजन ने साजिश के आरोप लगाए थे। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समृद्धि यात्रा स्थगित करने की मांग भी कर दी है।

सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री जी, यात्रा स्थगित करिए, आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे आपके शासन में लगभग रोज बेटियां बलात्कारियों की शिकार बन रही हैं, कैसे राजधानी पटना में बेटियों की हत्या का सिलसिला बारंबार जारी है। चंद दिनों पहले ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घृणित घटना से बिहार की अस्मिता दागदार हुई थी, अब परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की घटना से फिर से बिहार जार-जार हुआ है।"

उन्होंने सीएम से सवाल किया कि क्या माता जानकी का मायका कहा जाने वाला बिहार अब मां, बहन और बेटियों के रहने के लिए तनिक भी सुरक्षित नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शासन-व्यवस्था में बिना कानून, पुलिस-प्रशासन के खौफ के निरंतर बेटियां नोचीं जाएं, दरिंदगी-हैवानियत की शिकार हो मारी जाएं। उस शासन को धिक्कार है।

क्या है मामला?

रोहिणी ने अपने पोस्ट के साथ एक फोटो शेयर किया है। इसमें दावा किया गया है कि औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा की बीते 6 जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में मौत हो गई थी। परिजन ने गांधी मैदान थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा कि हॉस्टल के इंचार्ज, उसकी एक सहेली और दो युवक समेत कई अन्य पर साजिश के तहत उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजन का कहना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और आत्महत्या बताया गया। हालांकि, इस मामले की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
