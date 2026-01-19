पटना के एक और हॉस्टल में नीट छात्रा जैसा कांड? रोहिणी आचार्या बोलीं- यात्रा स्थगित करें नीतीश

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि पटना में नीट छात्रा की मौत की तरह एक अन्य हॉस्टल में भी ऐसा ही कांड हुआ था। उन्होंने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था पर हमला बोला है।

बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के कथित रेप और हत्या के बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी बीते 6 जनवरी को एक 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। इस पर भी परिजन ने साजिश के आरोप लगाए थे। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समृद्धि यात्रा स्थगित करने की मांग भी कर दी है।

सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री जी, यात्रा स्थगित करिए, आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे आपके शासन में लगभग रोज बेटियां बलात्कारियों की शिकार बन रही हैं, कैसे राजधानी पटना में बेटियों की हत्या का सिलसिला बारंबार जारी है। चंद दिनों पहले ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घृणित घटना से बिहार की अस्मिता दागदार हुई थी, अब परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की घटना से फिर से बिहार जार-जार हुआ है।"

उन्होंने सीएम से सवाल किया कि क्या माता जानकी का मायका कहा जाने वाला बिहार अब मां, बहन और बेटियों के रहने के लिए तनिक भी सुरक्षित नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शासन-व्यवस्था में बिना कानून, पुलिस-प्रशासन के खौफ के निरंतर बेटियां नोचीं जाएं, दरिंदगी-हैवानियत की शिकार हो मारी जाएं। उस शासन को धिक्कार है।