NEET छात्रा को टॉर्चर किया, पटना के एक और हॉस्टल में लड़की की मौत: वार्डन पर कई आरोप
मृतका के पिता ने वरीय पुलिस अधिकारियों सहित थाने को पत्र दे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हॉस्टल संचालक व वार्डेन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पिता के आवेदन पर पुलिस ने संचालक व वार्डेन से पूछताछ शुरू कर दी है।
पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में मौजूद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा से दरिंदगी और फिर उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया है। पटना पुलिस अभी छात्रा के मौत की गुत्थी को सुलझा रही है लेकिन इस बीच पटना के ही एक और हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने हॉस्टल वार्डन और संचालक पर संगीन आरोप लगाए हैं। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीपी ठाकुर रोड स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतका के पिता ने वरीय पुलिस अधिकारियों सहित थाने को पत्र दे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हॉस्टल संचालक व वार्डेन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पिता के आवेदन पर पुलिस ने संचालक व वार्डेन से पूछताछ शुरू कर दी है।
बता दें कि छह जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में छात्रा का शव पंखे से लटका मिला था। मामले में गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन की थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि उसे पूर्णिया का एक छात्र अक्सर परेशान करता था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पर पीड़ित परिवार की ओर से हॉस्टल संचालक व वार्डेन पर प्रताड़ना का आरोप लगा जांच की मांग की है।
आरोप लगाया गया कि परफैक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा और वार्डेन खुशबू कुमार व हॉस्टल के प्रभारी द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसमें उसकी कुछ सहेलियां भी शामिल थीं।
गांधी मैदान थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर हॉस्टल के संचालक, वार्डेन और अन्य लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई है। घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया है।