Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsanother girl torture and dead in patna girls hostel family serious allegation on warden and owner
NEET छात्रा को टॉर्चर किया, पटना के एक और हॉस्टल में लड़की की मौत: वार्डन पर कई आरोप

NEET छात्रा को टॉर्चर किया, पटना के एक और हॉस्टल में लड़की की मौत: वार्डन पर कई आरोप

संक्षेप:

मृतका के पिता ने वरीय पुलिस अधिकारियों सहित थाने को पत्र दे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हॉस्टल संचालक व वार्डेन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पिता के आवेदन पर पुलिस ने संचालक व वार्डेन से पूछताछ शुरू कर दी है।

Jan 20, 2026 09:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में मौजूद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा से दरिंदगी और फिर उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया है। पटना पुलिस अभी छात्रा के मौत की गुत्थी को सुलझा रही है लेकिन इस बीच पटना के ही एक और हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने हॉस्टल वार्डन और संचालक पर संगीन आरोप लगाए हैं। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीपी ठाकुर रोड स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतका के पिता ने वरीय पुलिस अधिकारियों सहित थाने को पत्र दे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हॉस्टल संचालक व वार्डेन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पिता के आवेदन पर पुलिस ने संचालक व वार्डेन से पूछताछ शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि छह जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में छात्रा का शव पंखे से लटका मिला था। मामले में गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन की थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि उसे पूर्णिया का एक छात्र अक्सर परेशान करता था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पर पीड़ित परिवार की ओर से हॉस्टल संचालक व वार्डेन पर प्रताड़ना का आरोप लगा जांच की मांग की है।

ये भी पढ़ें:पटना में NEET छात्रा के फोन से मिटाए गए व्हाट्सएप चैट रिकवर, डायरी भी मिली

आरोप लगाया गया कि परफैक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा और वार्डेन खुशबू कुमार व हॉस्टल के प्रभारी द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसमें उसकी कुछ सहेलियां भी शामिल थीं।

गांधी मैदान थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर हॉस्टल के संचालक, वार्डेन और अन्य लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई है। घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 30 जिलों के पानी में नाइट्रेट, बच्चों में ‘ब्लू बेबी सिंड्रोम’ का खतरा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna Patna Police Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।