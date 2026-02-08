Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAnother case against Purnia MP Pappu Yadav, FIR also against 20 supporters know Patna Police's allegations
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर एक और केस, 20 समर्थकों पर भी FIR; पटना पुलिस का आरोप समझें

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर एक और केस, 20 समर्थकों पर भी FIR; पटना पुलिस का आरोप समझें

संक्षेप:

सांसद के खिलाफ पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश पर जब पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची तो उन्हें ड्यूटी निभाने से रोका गया।

Feb 08, 2026 10:43 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

31 साल पुराने केस में गिरफ्तार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर एक और केस दर्ज हो गया है। पटना पुलिस की ओर से सांसद और उनके 20 समर्थकों पर नया एफआईआर रजिस्टर हो गया है। सांसद और उनके समर्थकों पर पुलिसकर्मियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस कांड की छानबीन में जुट गई है। रविवार को पप्पू यादव को कोर्ट में पेश कर बेऊर जेल भेजा गया तो उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के दौरान भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सांसद के खिलाफ पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश पर जब पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची तो उन्हें ड्यूटी निभाने से रोका गया। सांसद और उनके समर्थकों ने पुलिस वालों को डराया और धमकाया। कोर्ट का आदेश पालन करते हुए पुलिस ने सांसद को कस्टडी में लिया। एमपी और उनके समर्थकों ने कोर्ट के आदेश पालन में बाधा उत्पन्न की और डराने धमकाने का प्रयास किया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar NDA Pappu Yadav Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।