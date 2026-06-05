भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा बिहार का एक और पुल, बक्सर में आरओबी में खतरनाक दरार आई; बड़ी गाड़ियों पर रोक
Bihar Latest News: बक्सर में 26.40 करोड़ की लागत से बना नवनिर्मित इटाढ़ी गुमटी आरओबी का स्लैब शुक्रवार को अचानक एक फीट धंस गया, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है।
Bihar Latest News: बिहार के बक्सर शहर से विकास के दावों की पोल खोलने वाली खबर सामने आई है। यहाँ अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ इटाढ़ी गुमटी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) शुक्रवार को अचानक बीच से धंस गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा धंसने के कारण इस रूट पर गाड़ियों का परिचालन बुरी तरह बाधित हो गया है। शुक्रवार को अचानक आई इस बड़ी तकनीकी खराबी ने जिला प्रशासन, पुल निर्माण निगम और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुल के ऊपर से भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस घटना के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर तीखे सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
पांचवें पिलर का स्लैब एक फीट नीचे बैठा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस नवनिर्मित ओवरब्रिज के इटाढ़ी गुमटी की ओर स्थित पांचवें पिलर के ठीक ऊपर का स्लैब अचानक भरभराकर नीचे बैठ गया। पुल की सतह धंसने के कारण सड़क के बीचों-बीच एक फीट से भी अधिक का खतरनाक अंतर साफ दिखाई देने लगा है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुए इस धंसाव के बाद कंक्रीट का हिस्सा टूटकर बिखर गया और पुल के भीतर लगा सरिया भी बाहर दिखाई देने लगा है। इस मंजर को देखकर पुल से गुजर रहे राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई और लोगों के बीच पुल की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गहरी आशंका पैदा हो गई है।
26.40 करोड़ की लागत से बना था ओवरब्रिज
गौरतलब है कि करीब 26.40 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से निर्मित यह रेलवे ओवरब्रिज बक्सर शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल रहा है। लगभग 950 मीटर लंबे इस भारी पुल का निर्माण बक्सर वासियों को वर्षों से चली आ रही रेलवे फाटक के महाजाम की समस्या से परमानेंट मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। अभी हाल ही में इस पुल को आम जनता के लिए खोला गया था और महज चार दिन पूर्व ही इसके नीचे स्थित इटाढ़ी रेलवे फाटक को हमेशा के लिए बंद किया गया था। ऐसे में चालू होने के चंद दिनों के भीतर ही पुल में इतनी बड़ी तकनीकी खामी और दरार सामने आने से बक्सर के लोगों की मुश्किलें और नाराजगी दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
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