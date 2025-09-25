Another Bihar engineer turns out to be black money hoarder assets worth Rs 30 crore found बिहार का एक और सरकारी इंजीनियर निकला काले धन का कुबेर, 30 करोड़ की संपत्ति मिली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsAnother Bihar engineer turns out to be black money hoarder assets worth Rs 30 crore found

बिहार का एक और सरकारी इंजीनियर निकला काले धन का कुबेर, 30 करोड़ की संपत्ति मिली

समस्तीपुर में तैनात बिजली विभाग के इंजीनियर विवेकानंद के ठिकानों पर हुई ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की जमीन खरीद की जानकारी मिली है। इंजीनिय के पास 25 से 30 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की बात सामने आई है, जो उन्होंने कथित तौर पर काली कमाई से अर्जित की है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 25 Sep 2025 04:30 PM
बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर और अफसरों के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अब बिजली विभाग का एक इंजीनियर काले धन का कुबेर निकला है। समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के ठिकानों पर चल रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच गुरुवार को पूरी हो गई। जांच में अब तक इंजीनियर के पास करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है।

जानकारी के अनुसार इंजीनियर विवेकानंद ने मार्च 2009 से अब तक करीब 8 से 10 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की 21 परिसंपत्तियों की खरीद की। यह संपत्ति पटना के दानापुर, फुलवारी के अलावा सीवान आदि जगहों पर खरीदी गई। विवेकानंद ने अपनी पत्नी के नाम पर सीवान में साढ़े 3 बीघा का एक भूखंड भी खरीदा है।

गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को वैध बनाने के लिए प्रॉक्सी कंपनियां भी खोल रखी थीं और उनके माध्यम से वे रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े थे। करीब 30 लाख रुपये के सोने के आभूषण भी एजेंसी को मिले हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 25 से 30 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

बता दें कि ईओयू ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ईओयू टीम की जांच में यूपी के गोरखपुर एवं वाराणसी में इंजीनियर के द्वारा जमीन खरीदे जाने और समस्तीपुर के शॉपिंग मॉल में निवेश किए जाने की सूचना मिली थी।

ईओयू ने समस्तीपुर में बिजली कंपनी (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन) स्थित उनके कार्यालय एवं आवास, पटना के दानापुर स्थित कश्यप ग्रीन सिटी में उनके फ्लैट के साथ ही सीवान में उनके पैतृक आवास सहित 3 ठिकानों की जांच की है।

इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय और नागेंद्र कुमार पर भी जांच एजेंसियां आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर चुकी हैं।