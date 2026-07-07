2027-28 में चालू हो जाएगा बिहार का एक और एयरपोर्ट, सीमांचल को नई उड़ान; सम्राट चौधरी का ऐलान

अररिया जिले के फारबिसगंज में स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का काम जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि फारबिसगंज एयरपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जाएगा।

बिहार में हवाई सेवा को विस्तार देने की दिशा में 2027-28 में एक और एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को फारबिसगंज हवाई अड्डा को अगले साल शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने अररिया जिले में सहयोग शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। फारबिसगंज एयरपोर्ट चालू होने से सीमांचल में हवाई सेवा को नए पंख मिलेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अररिया जिला देश के बड़े शहरों से सीधे तौर पर हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित स्थित हरिपुर पंचायत भवन परिसर में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में फारबिसगंज एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। यहां से हवाई जहाज उड़ान भरना शुरू कर देंगे। सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट के विकास को लेकर डीएम के माध्यम से सारी रिपोर्ट मिल गई है।

उड़ान योजना के तहत चालू होगा फारबिसगंज एयरपोर्ट फारबिसगंज शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हवाई पट्टी अभी चालू स्थिति में नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे सक्रिय करने की कवायद में जुटी है। फारबिसगंज एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसिक किया जाएगा। यहां से 19 सीटर वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम फारबिसगंज में हवाई पट्टी का निरीक्षण और विस्तृत सर्वे कर चुकी है। इसमें रनवे, सुरक्षा मानक और अन्य तकनीकी पहलुओं को देखा गया था। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी तत्कालीन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फारबिसगंज एयरपोर्ट को चालू करने की बात कही थी। अब बतौर सीएम उनके द्वारा डेडलाइन तय करने से स्थानीय लोगों में हवाई अड्डा चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है।

बता दें कि फारबिसगंज समेत अररिया जिले के लोगों को अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए पूर्णिया, दरभंगा, पटना के अलावा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और नेपाल के विराटनगर की ओर रुख करना पड़ता है। फारबिसगंज एयरपोर्ट चालू होने से अररिया एवं सीमांचल ही नहीं बल्कि बंगाल और नेपाल तक के लोगों को सुविधा मिलेगी।

अररिया में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्द मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी ऐलान किया कि अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का काम भी जल्द शुरू होगा। सम्राट ने कहा कि वह खुद इसका शिलान्यास करने अररिया आएंगे। एक खुशखबरी देते हुए सीएम ने कहा कि स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर प्राइवेट गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। केवल कमर्शियल वाहनों को ही टैक्स भुगतान करना होगा।

महीने के अंतिम रविवार को मनेगा पंचायत विकास दिवस सीएम ने कहा कि अब माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनेगी। इस दिन गांव व पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। गांव के लोगों की समस्या सुनी जाएगी। किसानों, महिलाओं, युवाओं व छात्र-छात्राओं हालचाल लिया जाएगा। इन समस्याओं की समीक्षा कर निदान का प्रयास किया जाएगा।

सिमराहा मांस फैक्ट्री से निकल रही दुर्गंध से निजात दिलाने की लोगों की मांग पर सीएम ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। डीएम से रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि अब ह घरों में सोलर प्लेट लगेगा। इससे सोलर ऊर्जा बनेगी। 125 यूनिट फ्री बिजली सबको मिल रही है। इससे अधिक खपत होने पर उसका पैसा आपके बैंक खाते में चला जाएगा।