2027 में तैयार हो जाएगा बिहार में एक और हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला टेंडर

बिहार में अगले साल यानी 2027 तक एक और एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। एएआई ने टर्मिनल निर्माण समेत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला है।

Bihar News: बिहार में हवाई सेवा को तेजी से विकसित करने की दिशा में अगले साल यानी 2027 तक एक और एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने इसके लिए टेंडर निकाल लिया है। इसके जरिए भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य किया जाएगा। सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू करने के 11 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि अगले साल तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।

वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए एएआई ने कुल 38.64 करोड़ रुपये की निविदा आमंत्रित की है। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, एटीसी टावर और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। वाल्मीकि नगर में पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है। मगर यह चालू स्थिति में नहीं है। यहां से यात्री विमान शुरू करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।

वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट से उड़ेंगे छोटे विमान वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा को कोड-2 बी विमानों के संचालन हेतु विकसित किया जा रहा है। यानी कि यहां से 19 सीटर वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट शुरू होने से टाइगर रिजर्व समेत चंपारण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उत्तर बिहार के यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों में सीधी उड़ान की सुविधा भी मिलेगी। नेपाल सीमा पर स्थित होने की वजह से पड़ोसी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी इस हवाई अड्डा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाना है।

एयरपोर्ट का किया जाएगा विस्तार वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे का विस्तार करने की दिशा में भी काम चल रहा है। एएआई ने स्थानीय प्रशासन को पिछले साल इस संबंध में प्रस्ताव दिया था। इसके बाद बगहा-2 अंचल के सीओ वसीम अकरम ने क्षेत्र का मुआयना किया था। इसके बाद प्रशासन ने 12 एकड़ जमीन चिह्नित करने का फैसला लिया।

हालांकि, इस एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण में कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं। उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। पिछले महीने एसडीएम चांदनी कुमारी ने भी क्षेत्र में जाकर भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चन को दूर करने से संबंधित दिशानिर्देश भी दिए थे। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सशस्त्र सीमा बल के ठाढ़ी बीओपी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है।