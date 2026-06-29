पटना में 23 हजार और गाड़ियां ब्लैकलिस्टेड, चालान नहीं भरा तो सड़क पर दिखते ही जब्त होंगी
पटना में परिवहन विभाग ने 23 हजार और गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले 12 हजार वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया गया था। इन गाड़ियों के चालान लंबे समय से बाकी हैं। अगर चालान जमा नहीं किए तो सड़क पर दिखते ही इन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
पटना में 23 हजार और गाड़ियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को काली सूची में डाल दिया गया है। ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए, तो उन्हें तुरंत जब्त कर दिया जाएगा। दरअसल, लंबे समय से ट्रैफिक चालान नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा कई बार नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद, जिन गाड़ियों का चालान नहीं जमा हुआ, उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है।
10 दिन पहले 12 हजार गाड़ियों की आरसी को काली सूची में डाला गया था। अब तक कुल 35 हजार वाहन ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के अनुसार आरसी काली सूची से तभी हटाई जाएगी, जब संबंधित गाड़ी के लंबित सभी चालान जमा हो जाएंगे।
डीटीओ के द्वारा पटना जिले में कुल 35 हजार वाहनों की पहचान की गई थी। इन पर 9 सालों से पांच या उससे अधिक चालान लंबित हैं। इन वाहन मालिकों को कई बार नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद चालान जमा नहीं हुए। इसके बाद डीटीओ ने दो चरणों में इन वाहनों की आरसी को काली सूची में डालने की कार्रवाई की।
धड़ाधड़ चालान जमा कराने पहुंच रहे लोग
आरसी काली सूची में डालने के बाद वाहन मालिक चालान जमा कराने परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं। 10 दिन पहले जिन वाहनों के आरसी को काली सूची में डाला गया था, उनके चालान जमा होने लगे हैं।
चालान जमा नहीं, तो सड़क पर दिखते ही जब्त होगी गाड़ी
जिन गाड़ियों को डीटीओ ने ब्लैकलिस्टेड किया है, उनका चालान अगर जमा नहीं हुआ, तो सड़क पर दिखते ही उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट हुए वाहनों की पूरी सूची पटना ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है।
35 हजार में से अकेले 29 हजार टूव्हीलर
पटना जिले में काली सूची में डाले गए 35 हजार वाहनों में से 29 हजार अकेले दोपहिया वाहन हैं। इन पर हेलमेट नहीं पहनने, गलत दिशा में वाहन चलाने, पीछे बैठे सवार के हेलमेट नहीं पहनने, ओवरस्पीडिंग सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में चालान काटे गए थे। वहीं, लगभग एक हजार फोर व्हीलर गाड़ियों को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है।
पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि कुल 35 हजार वाहनों की आरसी को काली सूची में डाला गया है। इन पर पांच या उससे अधिक चालान लंबित हैं। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद वाहन मालिकों ने चालान जमा नहीं किया। इसलिए दो चरणों में इनके आरसी को काली सूची में डाला गया।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।