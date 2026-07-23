पुलिस मुख्यालय और पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, जयपुर से पकड़ाया अनिश
कुछ समय पहले बिहार में पुलिस मुख्यालय और पटना उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस धमकी से सनसनी फैल गई थी पुलिस ईमेल के जरिए धमकी देने वाले की तलाश में थी। अब पुलिस ने इस सिलसिले में जयपुर से अनिश को अरेस्ट कर लिया है।
पटना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित अनिश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सरकारी ई-मेल पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरा संदेश भेजा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने उसे राजस्थान के जयपुर से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई को पुलिस मुख्यालय की ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें पटना हाईकोर्ट पुलिस मुख्यालय और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। वहीं, पुलिस आरोपित से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि धमकी देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था तथा इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है। यह भी पता लगाया जा रहा है क्या दो दिन पहले सीएम आवास, सचिवालय तथा पांच स्कूलों को धमकी देने के पीछे इसी का हाथ है।
पूर्वी पटेलनगर का निवासी है आरोपित अनिश
जांच के दौरान मिले तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस ने जयपुर से आरोपित अनिश कुमार वर्मा (29) को गिरफ्तार किया। वह पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित पूर्वी पटेलनगर का निवासी है। पुलिस ने उससे वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर धमकी भरा ई-मेल भेजने में किया गया था।
बीडी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बीडी पब्लिक स्कूल को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से बुधवार को अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने एहतियातन सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अभिभावकों को तत्काल सूचना भेजी गई, जिसके बाद वे स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को घर ले गए।
सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाॅयड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। टीम ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया। धमकी भरे ई-मेल की जांच साइबर सेल कर रही है।
संत कैरेंस में भी धमाके का ई-मेल मिला था
दानापुर। संत कैरेंस स्कूल, गोला रोड को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने को धमकी मिली। सूचना पाकर पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वान दस्ता को बुलाया। पूरे विद्यालय परिसर की जांच की गई। एसडीपीओ-1 अजीत कुमार ने विलंब से सूचना देने पर नाराजगी जताई। पुलिस ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों को बाहर निकालकर पूरे भवन व परिसर की सतर्कता से जांच की। हालांकि कुछ नहीं मिला। इसके बाद स्कूल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही पुलिस ने धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू कर दी है।