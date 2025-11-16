टिकट बंटवारे में नाराजगी और बछवाड़ा से उठा बवंडर, बिहार चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति की बड़ी वजहें
संक्षेप: टिकट बंटवारे और सीटों पर दावे ने राजद-कांग्रेस में खटास पैदा कर दी। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में देरी से यह माना जाने लगा कि कांग्रेस जानबूझकर देरी कर रही है। इससे निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में दूरी बढ़ गई।
बिहार चुनाव परिणाम ने एक बार फिर कमजोर कांग्रेस की कलई खोल दी है। कमजोर संगठन, प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली, अंदरुनी कलह और घटक दलों से समन्वय की कमी ने इसे फर्श पर ला दिया है। 2010 चुनाव के बाद पार्टी का यह दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, तब अकेले लड़कर कांग्रेस ने चार सीटें जीती थी। आपसी समन्वय की कमी के कारण ही ग्यारह सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हुआ। बछवाड़ा से उठे बवंडर को कांग्रेस शांत नहीं कर पाई। कांग्रेस के यहां प्रत्याशी देने से नाराज भाकपा ने उसकी चार सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर दिया।
राजद ने भी कहलगांव सीट नहीं छोड़ने पर कांग्रेस की पांच सीटों पर प्रत्याशी दे दिए। इन सभी सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। पूरे चुनाव के दौरान घटक दलों में समन्वय नहीं दिखा। ज्यादातर क्षेत्रों में सबकी अपनी-अपनी सभाएं हुईं। राहुल और तेजस्वी यादव की भी दो ही संयुक्त सभा हुई। पार्टी नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से संवादहीनता जैसी स्थिति रही। सर्वे और एजेंसी के भरोसे पार्टी रही।
कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के लिए पार्टी मुख्यालय में कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं रहते थे। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया से ही प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु सदाकत आश्रम में बैठना छोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान अपने-अपने क्षेत्र चले गए। प्रदेश कमेटी नहीं होने से पार्टी की ज्यादातर रणनीति वार रूम और होटलों में बैठकर बनी।कुल मिलाकर कांग्रेस के पास न तो भाजपा-जदयू की तरह संगठन है और न ही प्रभावी नेटवर्क। ऐसे में पार्टी को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा।
बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाई पार्टी
विधानसभा चुनाव जैसे मौके पर भी प्रदेश और जिला कमेटी का गठन नहीं होने से पार्टी का संदेश प्रखंड और पंचायत स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इससे बूथ स्तर पर कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता नहीं दिखे। टिकट बंटवारे से नाराज नेता चुनाव प्रचार के दौरान गायब रहे। समर्पित कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुए। कई सीटों पर प्रत्याशी के बाहरी रहने का आरोप लगा था। इन सीटों पर पुराने कार्यकर्ताओं के घर बैठ जाने से पार्टी प्रत्याशी बूथ मैनेजमेंट में असफल रहे।
छह सीटिंग सीट पर 2020 से भी कम वोट मिले
पार्टी ने 15 सीटिंग सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से छह को 2020 से भी कम मत मिले। यानी यहां महागठबंधन के आधार वोट बैंक का साथ भी इन निर्वतमान विधायकों को नहीं मिला। ये सीटें हैं हिसुआ, करगहर, बक्सर, राजापाकर, मुजफ्फरपुर और अररिया। इसमें अररिया में पार्टी को जीत मिली है। अन्य सभी जगहों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
इन सीटिंग सीटों पर 2020 से भी कम वोट मिले :
सीट - 2025 - 2020
हिसुआ - 68036 - 94930
करगहर - 39333 - 59763
बक्सर - 56548 - 59417
राजापाकर - 48069 - 54299
मुजफ्फरपुर - 67820 - 81871
अररिया - 91529 - 103054
समन्वय नहीं होने से बढ़ती गई दूरी
टिकट बंटवारे और सीटों पर दावे ने राजद-कांग्रेस में खटास पैदा कर दी। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में देरी से यह माना जाने लगा कि कांग्रेस जानबूझकर देरी कर रही है। इससे निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में दूरी बढ़ गई। सीट बंटवारे से पहले बातचीत बंद होने पर वरीय नेता अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल को पहुंचे, हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी।