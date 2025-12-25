गुस्से में बाप ने बेटे पर डाला खौलता तेल, हालत नाजुक; इतना बेरहम क्यों बना एक पिता?

संक्षेप: पिता ने पकौड़ी तलने के लिए रखा गर्म तेल बेटा भीम दास के शरीर पर फेंक दिया दिया। खौलता तेल गिरते ही भीम दास दर्द से चिखने चिल्लाने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गयी।

बिहार के बेतिया से पिता की बेरहमी की बड़ी खबर है। भंगहा थाना क्षेत्र के सिसवा कॉलोनी गांव में घरेलू विवाद में पिता ने अपने ही बेटे पर खौलता तेल उड़ेल दिया। तेल डालने से युवक बुरी तरह झुलस गया। घायल हालत में उसे बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस घटना में आवेदन देने का इंतजार कर रही है।

जानकारी के अनुसार भीम दास (28 वर्ष), पिता भुरा दास भंगहा बाजार में होटल चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। बुधवार की शाम को घरेलू कलह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने पकौड़ी तलने के लिए रखा गर्म तेल बेटा भीम दास के शरीर पर फेंक दिया दिया। खौलता तेल गिरते ही भीम दास दर्द से चिखने चिल्लाने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गयी। खौलते तेल से गंभीर रूप से झुलसे भीम दास को तत्काल बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना से परिवार के अन्य सदस्य सदमे में हैं क्योंकि कांड को अंजाम देने का आरोपी पिता है।

इस मामले में भंगहा थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मिली है। लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अपने स्तर भी घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। घायल से बयान लिया जाएगा।