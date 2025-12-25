Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsangry father poured boiling oil on son in Bettiah Bihar critical condition
गुस्से में बाप ने बेटे पर डाला खौलता तेल, हालत नाजुक; इतना बेरहम क्यों बना एक पिता?

गुस्से में बाप ने बेटे पर डाला खौलता तेल, हालत नाजुक; इतना बेरहम क्यों बना एक पिता?

संक्षेप:

पिता ने पकौड़ी तलने के लिए रखा गर्म तेल बेटा भीम दास के शरीर पर फेंक दिया दिया। खौलता तेल गिरते ही भीम दास दर्द से चिखने चिल्लाने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गयी।

Dec 25, 2025 03:00 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मैनाटाड़, एक प्रतिनिधि
share Share
Follow Us on

बिहार के बेतिया से पिता की बेरहमी की बड़ी खबर है। भंगहा थाना क्षेत्र के सिसवा कॉलोनी गांव में घरेलू विवाद में पिता ने अपने ही बेटे पर खौलता तेल उड़ेल दिया। तेल डालने से युवक बुरी तरह झुलस गया। घायल हालत में उसे बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस घटना में आवेदन देने का इंतजार कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार भीम दास (28 वर्ष), पिता भुरा दास भंगहा बाजार में होटल चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। बुधवार की शाम को घरेलू कलह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने पकौड़ी तलने के लिए रखा गर्म तेल बेटा भीम दास के शरीर पर फेंक दिया दिया। खौलता तेल गिरते ही भीम दास दर्द से चिखने चिल्लाने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गयी। खौलते तेल से गंभीर रूप से झुलसे भीम दास को तत्काल बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना से परिवार के अन्य सदस्य सदमे में हैं क्योंकि कांड को अंजाम देने का आरोपी पिता है।

इस मामले में भंगहा थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मिली है। लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अपने स्तर भी घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। घायल से बयान लिया जाएगा।

उधर पिता के द्वारा ही अपने ही बेटे को गर्म तेल फेंककर झुलसा देने की घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग घायल बेटे का इलाज करवा रहे हैंं। कुछ लोगों की मांग है कि आरोपी पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।