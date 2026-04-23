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बहन के लव मैरिज से नाराज भाई का खौफनाक इंतकाम, बहनोई का मर्डर कर जमीन में गाड़ दी लाश

Apr 23, 2026 11:11 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बहन ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी भाई सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के खुरशेदा गांव का है।

बहन के लव मैरिज से नाराज भाई का खौफनाक इंतकाम, बहनोई का मर्डर कर जमीन में गाड़ दी लाश

Horror Killing in Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर हॉरर किलिंग की वारतात को अंजाम दिया गया। एक भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। बहन के लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई की हत्या करके लाश को जमीन में दफन कर दिया। बहन ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी भाई सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के खुरशेदा गांव का है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस हॉरर किलिंग में परिवार का कोई अन्य सदस्य संलिप्त था या नहीं।

मृतक की पहचान सुनील कुमार कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सुनील ने वर्ष 2024 में केसरिया की रहने वाली शिल्पी कुमारी से प्रेम विवाह किया था। यह शादी अंतर्जातीय थी। इस शादी से शिल्पी का भाई सुमंत कुमार नाराज़ चल रहा था। वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा था। बताया गया है कि 17 अप्रैल को सुमंत कुमार ने अपने बहनोई सुनील को फोन कर ससुराल आने का निमंत्रण दिया।

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सुनील स्कूटी से निकला, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गया। वह ना अपने ससुराल पहुंचा ना घर। इसके बाद पत्नी शिल्पी ने साहेबगंज थाने में पति के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को सुनील की स्कूटी मोतिहारी जिले के बिजधरी थाना क्षेत्र में नहर के पास मिली। जब पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी कॉल साले सुमंत कुमार का निकला। पुलिस को सुमंत पर शक हुआ तो शादी का इतिहास खंगाला गया। पता चला कि वह शिल्पी और सुनील की शादी से काफी नाराज था।

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संदेह के आधार पर पुलिस ने सुमंत को हिरासत में ले लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सुमंत टूट गया और ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर बधना चौड़ से सुनील का शव बरामद किया गया। सुनील का शव मिट्टी में दबा हुआ था जिसे पुलिस ने खोदकर निकलवाया। इस मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। केस करने के बाद पुलिस से पीड़िता शिल्पी कुमारी ने बताया कि उसे पहले से ही आशंका थी कि उसका भाई कुछ गलत कर सकता है क्योंकि वह दूसरी जाति के सुनील से शादी से काफी नाराज़ था। मीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, इस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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