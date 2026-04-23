बहन के लव मैरिज से नाराज भाई का खौफनाक इंतकाम, बहनोई का मर्डर कर जमीन में गाड़ दी लाश

बहन ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी भाई सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के खुरशेदा गांव का है।

Horror Killing in Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर हॉरर किलिंग की वारतात को अंजाम दिया गया। एक भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। बहन के लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई की हत्या करके लाश को जमीन में दफन कर दिया। बहन ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी भाई सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के खुरशेदा गांव का है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस हॉरर किलिंग में परिवार का कोई अन्य सदस्य संलिप्त था या नहीं।

मृतक की पहचान सुनील कुमार कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सुनील ने वर्ष 2024 में केसरिया की रहने वाली शिल्पी कुमारी से प्रेम विवाह किया था। यह शादी अंतर्जातीय थी। इस शादी से शिल्पी का भाई सुमंत कुमार नाराज़ चल रहा था। वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा था। बताया गया है कि 17 अप्रैल को सुमंत कुमार ने अपने बहनोई सुनील को फोन कर ससुराल आने का निमंत्रण दिया।

सुनील स्कूटी से निकला, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गया। वह ना अपने ससुराल पहुंचा ना घर। इसके बाद पत्नी शिल्पी ने साहेबगंज थाने में पति के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को सुनील की स्कूटी मोतिहारी जिले के बिजधरी थाना क्षेत्र में नहर के पास मिली। जब पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी कॉल साले सुमंत कुमार का निकला। पुलिस को सुमंत पर शक हुआ तो शादी का इतिहास खंगाला गया। पता चला कि वह शिल्पी और सुनील की शादी से काफी नाराज था।