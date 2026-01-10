Hindustan Hindi News
नाक कट गई; हंसी मजाक करने से खफा शराबी ने भाई पर तलवार से किया हमला,नथुना छपट दिया

संक्षेप:

मजाक से आहत प्रदीप चौधरी ने तलवार से अपने चचेरे भाई अजय चौधरी पर हमला कर दिया। तलवार से अजय चौधरी की नाक कट गई। 

Jan 10, 2026 03:52 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुंगेर में एक शराबी ने अपने चचेरे भाई की नाक काट दी। तलवार के हमले में उसकी जान बाल-बाल बच गई। पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। घायल व्यक्ति का इलाज कराया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। आपसी हंसी मजाक में इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक पीछे नहीं हटता तो कुछ और घटना हो सकती थी।

मामला मुंगेर जिले के असरगंज थाने के जलालाबाद गांव के चौधरी टोले की है। ग्रामीण अजय चौधरी ने अपने चचेरे भाई प्रदीप चौधरी से हंसी मजाक किया। इसमें उनके छोटे भाई नीरज चौधरी भी मौजूद थे। प्रदीप चौधरी काफी गुस्से में आ गया। शुक्रवार को भी पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों की पहल पर मामले को शांत करा दिया गया। उसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।

शुक्रवार की शाम को प्रदीप चौधरी शराब पीकर घर लौटा। पहले के विवाद को लेकर वह गाली गलौज करने लगा। हल्ला सुनकर कई लोग जुट गए। अजय चौधरी अपने चचेरे भाई प्रदीप चौधरी को समझाने गया। गुस्से में आकर उसने तलवार निकाल लिया। अचानक प्रदीप ने अजय चौधरी पर तलवार से हमला कर दिया। हमले से बचने से लिए अजय चौधरी पीछे की ओर हटा। लेकिन तलवार उसकी नाक पर लग गई जिससे नाक का अगला हिस्सा कटकर अलग हो गया।

परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि घटना का अंदेशा किसी को नहीं था। नाक कट जाने के बाद अजय चौधरी तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल से मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। असरगंज थानेदार ने कहा है कि जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

