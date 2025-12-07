बिहार में बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने काटी चोटी, बोला- मोदी-गिरिराज का भक्त था

संक्षेप: बेगूसराय में अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन से नाराज युवक ने कैमरे के सामने अपनी चोटी काट ली। और कहा कि वो मोदी और गिरिराज को अपना आदर्श मानता है। उन्हीं को देखकर बीते 10 साल से चोटी रखी थी।

बिहार में पटना समेत कई जिलों में अवैध कब्जा और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन बेगूसराय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जब बुलडोजर ऐक्शन से नाराज एक युवक कैमरे के सामने ही अपनी चोटी काट दी। और कहा कि वो मोदी और गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था। गिरिराज को देख कर बीते 10 सालों से उसने चोटी रखी थी। लेकिन अब सरकार ने बिना नोटिस के मेरे घर और चाय दुकान पर बुलडोजर चला दिया। घर मेरी शान था, वही नहीं रहा तो मुझे ये चोटी भी नहीं चाहिए।

यही नहीं नाराज युवक ने कुत्ते के गले में भगवा गमछा भी पहना दिया। जिसके बाद से उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार कोबेगूसराय में अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जेसीबी से झोपड़ी और चाय की दुकान हटाई जा रही थी। इसी दौरान कुंदन नाम का युवक आ गया। और कार्रवाई के बीच कैमरे के सामने अपनी चोटी काट दी।