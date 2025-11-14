Anga Election Results live: अंग क्षेत्र में मतगणना शुरू, दबदबा कायम रख पाएगा NDA या महागठबंधन मारेगा बाजी?
संक्षेप: Anga Election Results live: अंग क्षेत्र में एनडीए के दबदबा रहा है। इस क्षेत्र में पांच जिलों की कुल 21 सीटें आती हैं। बांका और जमुई की सीमाएं झारखंड के साथ मिलती हैं, इसलिए यहां के चुनावी समीकरण जटिल माने जाते हैं। मुंगेर, लखीसराय और जमुई में भूमिहार और राजपूतों की संख्या ज्यादा है।
Anga Election Result live: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अंग प्रमंडल की सभी 21 सीटों के नतीजे भी आज ही घोषित किए जाएंगे। अंग क्षेत्र में पांच जिले आते हैं। इनमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले शामिल हैं। अंग क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से बहुत मायने रखता है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
Anga Election Result live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।
कहा जाता है कि अंग क्षेत्र बिहार में सत्ता के फेरबदल का फैसला करता है। भागलपुर में सात, बांका में 5, मुंगेर की 3, जमुई की 4 और लखीसराय की दो सीटें इस प्रमंडल में हैं। बांका और जमुई की सीमा झारखंड से लगती है। ऐसे में इस प्रमंडल का चुनावी समीकरण आसान नहीं होता है।
क्या है अंग का समीकरण
मुंगेर, लखीसराय और जमुई में भूमिहार और राजपूतों की संख्या काफी ज्यादा है। इस क्षेत्र में एनडीए का दबदबा रहा है। भागलपुर और बांका में ईबीसी वर्ग चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहता है। वहीं महागठबंधन मुस्लिम-यादव समीकरण पर भरोसा कर रहा है। भागलपुर और मुंगेर के कुछ इलाकों में मुस्लिमों और यादवों की संख्या ज्यादा है। बांका का कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। ऐसे में यहां एनडीए को फायदा मिलता है।
भागलपुर सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा और बीजेपी से रोहित पांडे आमने-सामने हैं। इंडिया टीवी-मैटराइज के एग्जिट पोल की बात करें तो इस क्षेत्र में बीजेपी को 20 से 23 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन के लिए 2 से 3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) का भी इस इलाके में ठीकठाक वर्चस्व है। ये 21 सीटें एनडीए के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती हैं। बांका और जमुई की सीमा झारखंड के साथ लगने की वजह से यहां के चुनावी समीकरण जटिल होते हैं।