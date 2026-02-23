बिना वारंट और डायरी के ही IG सुनील नायक को किया अरेस्ट, कोर्ट में खुली आंध्र प्रदेश पुलिस की पोल

अदालत में यह पता चला कि आंध्र प्रदेश की पुलिस बिना वारंट और केस डायरी के ही आईजी को अरेस्ट करने पटना पहुंच गई थी और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। पटना सिविल कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो आंध्र प्रदेश पुलिस की पोल खुल गई और उसकी भद्द भी पिट गई।

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को दिनभर पुलिस महकमे खलबली मची रही। दरअसल पटना में एक आईजी को अरेस्ट करने हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आई आंध्र प्रदेश की पुलिस पूरे दलबल के साथ सुबह पहुंची थी। लेकिन दोपहर होते-होते इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही उजागर हुई उससे आंध्र प्रदेश पुलिस की बड़ी किरकिरी भी हो गई। आंध्र प्रदेश की पुलिस एक पूर्व सांसद को कथित तौर से प्रताड़ित किए जाने के एक मामले में फायर ब्रिगेड के आईजी सुनील नायक को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पहुंची लेकिन उसके पास वारंट तक नहीं था।

इससे पहले जैसे ही आईजी को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर पुलिस की इस दबिश की बात सामने आई पुलिस महकमे में खलबली मच गई। काफी देर तक आंध्र प्रदेश की पुलिस घर के अंदर रही। इस दौरान आईजी के वकील भी नजर आए। आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ पटना पुलिस के आला अफसर भी आईजी के चिड़ियाघर के पास स्थित मकान में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद यह खबर सामने आई कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अग्निशमन सेवा के आईजी सुनील नायक को अरेस्ट कर लिया है औऱ अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले जाने की तैयारी चल रही है।

इस बीच बचाव पक्ष ने आंध्र प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की शरण ली। अदालत में यह पता चला कि आंध्र प्रदेश की पुलिस बिना वारंट और केस डायरी के ही आईजी को अरेस्ट करने पटना पहुंच गई थी और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। पटना सिविल कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो आंध्र प्रदेश पुलिस की पोल खुल गई और उसकी भद्द भी पिट गई। सुनील नायक को गिरफ्तार करने के लिए दूसरे राज्य से आई पुलिस के पास जरुरी दस्तावेज नहीं थे और वो उसे अदालत में पेश नहीं कर सकी। बिना वारंट और बिना केस डायरी आईजी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया।

कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए किसी वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाना संभव नहीं है। अदालत ने सुनील नायक की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड को रिफ्यूज कर दिया।