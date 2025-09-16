बिहार में ट्यूटर के शोषण से तंग छात्रा ने दी जान, गंदी तस्वीरें वायरल करने की दी थी धमकी

मृत छात्रा के परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते छह माह से आरोपी शिक्षक छात्रा का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। इस बीच परिजनों को भनक मिली तो उसे ट्यूशन भेजना बंद कर दिया।

बिहार में एक ट्यूटर के शोषण से तंग छात्रा ने अपनी जान दे दी। मुंगेर जिले के आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र में एक प्राइवेट ट्यूटर के प्रेम के जाल में फंसने के बाद आपत्तिजनक वीडियो-फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने की धमकी से परेशान एक छात्रा ने अपने ही घर की छत से छलांग लगा दी। रविवार को इलाज के दौरान पटना में उसकी मौत हो गयी। मृतका का शव सोमवार को पहुंचते ही पजिनों में कोहराम मच गया। सूचना पर जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया।

इधर, परिजनों ने एक प्राइवेट ट्यूटर पर छात्रा के यौन शोषण और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध मामला दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन भी दिया है। एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि छात्रा की मौत को लेकर उनके परिजन ने आवदेन दिया है। आरोपी शिक्षक सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मृतका की उम्र 18 बर्ष थी। वह बीए पार्ट वन की छात्रा थी तथा ट्यूशन पढ़ने के लिए रामपुर मनसा मंदिर के समीप रहने वाले रवि कुमार के यहां जाती थी।

टीचर पर शारीरिक शोषण का आरोप मृत छात्रा के परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते छह माह से आरोपी शिक्षक छात्रा का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। इस बीच परिजनों को भनक मिली तो उसे ट्यूशन भेजना बंद कर दिया। ट्यूशन नहीं जाने की सूरत में आरोपी शिक्षक ने परिजनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन छात्रा ने शिक्षक की गंदी नीयत की जानकारी परिजनों को नहीं दी।