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भागलपुर में एंकर ने सम्राट चौधरी को सीएम बताया, नीतीश ने फिर कंधे पर हाथ रख प्रणाम करवाया

Mar 17, 2026 03:22 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में समृद्धि यात्रा के मंच पर एक बार फिर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच गजब बॉन्डिंग देखने को मिली। एंकर ने सम्राट को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। वहीं, नीतीश ने भी अंत में सम्राट के कंधे पर हाथ रख प्रणाम करवाया।

भागलपुर में एंकर ने सम्राट चौधरी को सीएम बताया, नीतीश ने फिर कंधे पर हाथ रख प्रणाम करवाया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नए सीएम की चर्चा तेज है। इस बीच भागलपुर में नीतीश की समृद्धि यात्रा के मंच से एंकर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 'मुख्यमंत्री' कहकर संबोधित कर दिया। वही, कार्यक्रम के अंत में नीतीश ने भी अपने सम्राट के कंधे पर हाथ रख प्रणाम करवाया। एंकर की फिसली जुबान और नीतीश का अपने डिप्टी को सरेमंच तवज्जो देना भविष्य की ताजपोशी का संकेत दे गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत मंगलवार को भागलपुर जिले में पहुंचे। उन्होंने जगदीशपुर की बैजानी पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। यह मंच राजनीतिक किस्सागोई का गवाह भी बन गया। मंच पर सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत कई नेता मौजूद थे।

नीतीश से पहले सभी नेताओं ने बारी-बारी से सभा को संबोधित किया। मंत्री विजय चौधरी के भाषण के बाद जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बारी आई, तो एंकर (कार्यक्रम संचालक/उद्घोषिका) की जुबान फिसल गई। उन्होंने सम्राट को डिप्टी सीएम की जगह मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। महिला एंकर के इस 'स्लिप ऑफ टंग' से बिहार की सियासत और गर्म हो गई है।

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सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीएम की राजनीतिक यात्रा और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 20 साल तक काबिज रहने एवं उपलब्धियों का बखान किया। इस बीच नीतीश ने भी इसके लिए हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

फिर कार्यक्रम के अंत में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना भाषण पूरा किया तो वे मंच पर मौजूद सम्राट चौधरी की तरफ गए और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। सम्राट भी इससे गदगद दिखे और दोनों हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम किया। सभा में मौजूद लोगों ने करीब एक घंटे तक मंच पर नीतीश और सम्राट की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को देखा और बिहार की राजनीति के भविष्य की मुनादी करने लगे। नीतीश-सम्राट की जुगलबंदी पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय रही।

नीतीश राज्यसभा जा रहे, बिहार में बन सकता है भाजपा का सीएम

बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद अगले महीने वे बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। चर्चा है कि उनके बाद अगला सीएम भाजपा का होगा। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख और चर्चित सम्राट चौधरी हैं। सम्राट अभी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम हैं और सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग संभाल रहे हैं।

सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कुर्मी और कुशवाहा जाति को केंद्र में रखकर राजनीति करती आई है। इसे बिहार में लव-कुश समीकरण के तौर पर जाना जाता है।

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राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद नीतीश ने पिछले कुछ दिनों में कोसी और सीमांचल क्षेत्र में समृद्धि यात्रा की। तब मधेपुरा, अररिया, कटिहार, पूर्णिया समेत कई जिलों में उन्होंने मंच पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और प्रणाम करवाया था।

नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कोई औपचारिक चर्चा अभी नहीं हुई है। जेडीयू और भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व नए सीएम का नाम तय करेगा। हालांकि, ललन सिंह जैसे जेडीयू के कुछ नेताओं का कहना है कि बिहार का अगला सीएम नीतीश खुद ही तय करेंगे। साथ ही बिहार में जो नई सरकार होगी, वो भी उनके मार्गदर्शन में ही चलेगी।

(भागलपुर से मुख्य संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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