प्रेशर स्वीकार नहीं, विजय सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को टाइट किया- जनहित में फैसले लेते रहेंगे

संक्षेप: डिप्टी सीएम ने कहा अराजकता का माहौल कभी स्वीकार ना किया है ना करेंगे। नेतृत्व ने जितना दिन सेवा का अवसर दिया है, काम करते रहेंगे। दबाव से विजय सिन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

सीएम नीतीश कुमार से बिहार राजस्व सेवा संघ(BRSA) की शिकायत और आन्दोलन की चेतावनी पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वे अराजकता या दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के हित में हमेशा फैसला लेते रहेंगे। पहले भी श्रम संसाधन विभाग में पुतला फूका गया था। विजय सिन्हा को विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में लोक कल्याण जन संवाद के बाद राजस्व सेवा के अधिकारियों ने सीएम को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाया और रोक लगाने की मांग की थी।

शनिवार को पत्रकारों के सवाल पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है ना कोई जानकारी है। जो नाराज हैं उन्हें मुझ से मिलना चाहिए। दिक्कत हो तो बात करना चाहिए। मीडिया में माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना पता है कि अराजकता का माहौल कभी स्वीकार ना किया है ना करेंगे। नेतृत्व ने जितना दिन सेवा का अवसर दिया है, काम करते रहेंगे। इससे पहले श्रम संसाधन मंत्री के रूप में आईटीआई में 2017 में सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो लोगों ने काफी विरोध किया और पुतले भी जलाए। हमने अपना काम किया आज उससे बिहार के बच्चों को लाभ हो रहा है और इमानदारी से चलने वाली संस्थाओं का भी भला हुआ।

भूमि सुधार विभाग में भी वही होगा जो जनता के हित में होगा। जिन्हें दिक्कत है वे आकर बात करें। कुछ लोग वातावरण कर दुषित कर रहे हैं। उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। जो अच्छे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनका मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। न्यायालय पर बेवजह भार बढ़ रहा है उसे कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि लोगों के हित में जो बाधक बनेंगे वे बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने भूमि विवाद खासकर दाखिल खारिज में सुविधा के लिए नया पोर्टल भी लॉंच किया।