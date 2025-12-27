Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAnarchy pressure will not tolerated Vijay Sinha tightens revenue officials on letter to CM Nitish Kumar
प्रेशर स्वीकार नहीं, विजय सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को टाइट किया- जनहित में फैसले लेते रहेंगे

प्रेशर स्वीकार नहीं, विजय सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को टाइट किया- जनहित में फैसले लेते रहेंगे

संक्षेप:

डिप्टी सीएम ने कहा अराजकता का माहौल कभी स्वीकार ना किया है ना करेंगे। नेतृत्व ने जितना दिन सेवा का अवसर दिया है, काम करते रहेंगे। दबाव से विजय सिन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

Dec 27, 2025 06:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम नीतीश कुमार से बिहार राजस्व सेवा संघ(BRSA) की शिकायत और आन्दोलन की चेतावनी पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वे अराजकता या दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के हित में हमेशा फैसला लेते रहेंगे। पहले भी श्रम संसाधन विभाग में पुतला फूका गया था। विजय सिन्हा को विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में लोक कल्याण जन संवाद के बाद राजस्व सेवा के अधिकारियों ने सीएम को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाया और रोक लगाने की मांग की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शनिवार को पत्रकारों के सवाल पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है ना कोई जानकारी है। जो नाराज हैं उन्हें मुझ से मिलना चाहिए। दिक्कत हो तो बात करना चाहिए। मीडिया में माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना पता है कि अराजकता का माहौल कभी स्वीकार ना किया है ना करेंगे। नेतृत्व ने जितना दिन सेवा का अवसर दिया है, काम करते रहेंगे। इससे पहले श्रम संसाधन मंत्री के रूप में आईटीआई में 2017 में सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो लोगों ने काफी विरोध किया और पुतले भी जलाए। हमने अपना काम किया आज उससे बिहार के बच्चों को लाभ हो रहा है और इमानदारी से चलने वाली संस्थाओं का भी भला हुआ।

ये भी पढ़ें:तानाशाही नहीं चलेगी; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ BRSA ने CM को लिखा पत्र

भूमि सुधार विभाग में भी वही होगा जो जनता के हित में होगा। जिन्हें दिक्कत है वे आकर बात करें। कुछ लोग वातावरण कर दुषित कर रहे हैं। उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। जो अच्छे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनका मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। न्यायालय पर बेवजह भार बढ़ रहा है उसे कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि लोगों के हित में जो बाधक बनेंगे वे बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने भूमि विवाद खासकर दाखिल खारिज में सुविधा के लिए नया पोर्टल भी लॉंच किया।

दरअसल विजय कुमार सिन्हा जमीनी विवाद के समाधान के लिए ऐक्शन मोड में हैं। जिलों में जाकर जन संवाद शिविर लगाते हैं और वहीं अधिकारियों के बीच समस्याओं का समाधान करते हैं। इस दौरान गलती पाए जाने पर अधिकारियों की क्लास भी लगा देते हैं। इससे बिहार राजस्व सेवा संघ सिन्हा से नाराज है और मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है।

ये भी पढ़ें:31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द; विजय सिन्हा के आदेश पर ऐक्शन
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Vijay Kumar Sinha
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।