अभी जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह; मोकामा MLA को दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत नहीं

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट से मोकामा विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में उन्हें जमानत नहीं मिली है। फिलहाल अभी वो बेऊर जेल में ही रहेंगे।

Dec 16, 2025 08:03 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अनंत पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। जेल मं रहते उन्होने मोकामा से चुनाव जीता था। और छठी बार विधायक बने हैं। इससे पहले भी उनकी बेल अपील खारिज हो चुकी है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। 29 अक्तूबर को मोकामा के बसावनचक गांव के पास चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गयी थी। पटना पुलिस और सीआईडी की टीम इस हत्याकांड की जांच कर रही है।

दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान पीयूष और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के ही समर्थकों के बीच टकराव हुआ और गाली-गलौज के बाद मारपीट और फायरिंग हुई। पटना पुलिस के अनुसार दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी थी। हालांकि, उनकी मौत शरीर के ऊपर से किसी भारी चीज के गुजरने से हुई। परिजन ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने गोली मारने के बाद दुलारचंद यादव पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी।

इस केस में अनंत सिंह समेत 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हें बाद में कोर्ट में पेश कर न्यायायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि, डीजीपी विनय कुमार ने कहा था कि यह दंगाई भीड़ द्वारा उपजी घटना थी। मोकामा सीट से जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था।