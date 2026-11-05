अनंत सिंह अब 4 दिसंबर को जेल जाएंगे, कोर्ट के लिखित आदेश में सरेंडर की तारीख 3 दिन आगे
विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सरेंडर के लिए 4 दिसंबर तक का मौका है। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में उनके सरेंडर की मोहलत तीन आगे लिखी है। पहले 1 दिसंबर तक अनंत सिंह के जेल जाने की खबर आई थी।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब 4 दिसंबर तक जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में उनकी सरेंडर की तारीख तीन दिन आगे लिखी हुई है। पहले 1 दिसंबर तक उन्हें सरेंडर करने की सूचना सामने आई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से जो लिखित आदेश की कॉपी आई है, उसमें अवधि 4 दिसंबर तक की बताई गई है। ऐसे में अब अनंत सिंह को तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है। अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी के बाद सरेंडर करने की बात कह चुके हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द करते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी पराले की बेंच ने 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की तरफ से आग्रह करने पर उन्हें 25 नवंबर को बेटी की शादी के बाद 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल लौटने का आदेश दिया था। बुधवार की शाम कोर्ट का लिखित आदेश जब आया तो उसमें आत्मसमर्पण के लिए दी गई मोहलत 4 दिसंबर तक लिखा मिला।
बेटी की शादी की तैयारी में जुटे अनंत सिंह
मोकामा विधायक फिलहाल अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारी में जुटे हैं। उनके पैतृक गांव नदवां में शादी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 10 बीघा की जमीन पर टेंट लगाया जा रहा है। शादी के दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता जैसे शाही आयोजन भी रखे गए हैं। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का रिश्ता अमेरिका में रह रहे ऋषिकेश कुमार से हुआ है। ऋषिकेश मूलरूप से पटना के बिहटा के रहने वाले हैं और उनके पिता सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं।
बेटी की शादी के बाद जेल जाएंगे अनंत सिंह, नीरज पर फंसाने का आरोप
अनंत सिंह ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी के बाद सरेंडर कर देंगे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि जिस समय हत्या हुई थी, तब वह मौके पर मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार पर उन्हें इस केस में फंसाने का आरोप लगाया। अनंत सिंह ने कहा कि दुलारचंद यादव की मौत के समय वह घटनास्थल से लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गांव में थे।
बिहार चुनाव के समय हुई थी दुलारचंद की हत्या
पटना जिले के बाढ़ इलाके के बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की हत्या अक्टूबर 2025 में हुई थी। वह विधानसभा चुनाव में मोकामा से जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। अनंत सिंह और पीयूष के समर्थक आमने-सामने हो गए थे, तभी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई।
अनंत सिंह को मिली थी हाईकोर्ट से जमानत
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने जेल में रहते ही मोकामा से जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता। फिर मार्च 2026 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। दुलारचंद के पोते नीरज ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए अनंत सिंह को दोबारा जेल जाने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।