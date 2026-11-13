अनंत सिंह जेडीयू में कभी वापस नहीं जाएंगे, बोले- नीतीश कुमार को अब कुछ याद नहीं रहता

अनंत सिंह ने कहा कि जेडीयू के चलते वह बर्बाद हो गए। नीतीश के हमेशा साथ रहे। बिना गलती के उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी में क्या हो रहा है नीतीश को पता नहीं रहता। उन्हें अब कुछ याद नहीं रहता है। मोकामा विधायक ने कहा कि वह अब कभी जेडीयू में वापस नहीं जाएंगे।

Anant Singh News: जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि अब वह कभी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ही जेडीयू थी। अब नीतीश नहीं (सक्रिय नहीं), तो जेडीयू भी नहीं है। पटना जिले के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने दावा किया कि नीतीश अभी अस्वस्थ हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। लोगों के नाम तक भूलने लगे हैं। अनंत ने यह भी कहा कि अगर आज नीतीश कुमार ठीक होते, तो शायद उन्हें जेडीयू से बाहर नहीं किया जाता।

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में एबीपी से इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने जेडीयू में वापसी से साफ इनकार कर दिया। दरअसल, पिछले महीने अनंत सिंह को 6 साल के लिए नीतीश की पार्टी जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। एमएलसी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध करने और जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का प्रचार करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी। जेडीयू ने अनंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग स्पीकर से की है।

अनंत सिंह 25 नवंबर को होने वाली अपनी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। दूसरी ओर, पिछले साल बिहार चुनाव के समय मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत भी रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर का मौका दिया है। अनंत ने कहा कि वह बेटी की शादी के बाद जेल जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद बिहार दौरा करेंगे और फिर आगे की राजनीतिक रणनीति बताएंगे।

नीतीश को अब कुछ याद नहीं रहता- अनंत सिंह मोकामा विधायक ने दावा किया कि नीतीश की स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अनंत सिंह ने कहा कि उनके पास कौन आदमी बैठा है और नाम किसी और का लेते हैं। सामने कोई बैठा होता है और बात किसी और की करते हैं। नीतीश की पार्टी में नहीं चलती है। जेडीयू में क्या चल रहा है इसकी जानकारी नीतीश को नहीं है।

अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी (जेडीूय) की उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हर समय पार्टी की मदद की। पार्टी के चलते वह बर्बाद हो गए। उनके लोगों को मरवा दिया गया। उन पर ढेरों केस लादे गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या गलती की, जो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया?

अनंत ने कहा, “नीतीश बीमार हो गए हैं। पार्टी निकाल दिया इसका मतलब यह नहीं कि लौटकर फिर चले जाएंगे। अब कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि नीतीश अब उस लायक नहीं हैं। वो ठीक रहते तो हमें नहीं लगता कि पार्टी से निकाला जाता।”

नीतीश और ललन सिंह राजनीति में लाए- अनंत सिंह अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ही राजनीति में लेकर आए थे। 2005 में जब नीतीश मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने मंत्री बनने को कहा था, मगर अनंत ने इनकार कर दिया था। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वह जेडीयू में सिर्फ नीतीश को ही मानते हैं और प्यार करते हैं।