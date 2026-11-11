अनंत सिंह दामाद को देंगे डिफेंडर तो ससुर बहू के लिए बनवा रहे घर, शादी की तैयारियों पर क्या बोले

शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि बहू के घर आने पर वो अपनी परंपरागत रीति-रिवाज से उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह पटना के एक रिसॉर्ट में होगा और बारात विधायक अनंत सिंह के गांव जाएगी।

बिहार में इन दिनों एक शादी बेहद ही चर्चा में है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं और उनकी शादी को भव्य बनाने में उनके पिता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाहुबली के नाम से चर्चित अनंत सिंह इस शादी में अपने दामाद ऋषिकेश को लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करने वाले हैं। इधर अनंत सिंह के समधी यानी ऋषिकेश के पिता अपनी बहू के लिए बिहटा में चार मंजिला मकान बनवा रहे हैं। बता दें कि ऋषिकेश काफी समय से अमेरिका में रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी वहां से हुई और वो वहां नौकरी भी करते हैं। ऋषिकेश के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिहटा में बन रहे इस चार मंजिला मकान का गृहप्रवेश उनकी बहू के आने के बाद होगा। एक तरफ जहां अनंत सिंह के गांव नदावां में इस शादी को लेकर उत्सव जैसा माहौल है तो वहीं ऋषिकेश के घऱ में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं।

ऋषिकेश के पिता ने बताया है कि वो फोर्स में नौकरी करते हैं और हाल ही में नौकरी से घर आए हैं। जिसके बाद से वो शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होने कहा कि चूकि शादी एक ही बार होती है लिहाजा इस शादी को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिह से जुड़ रहे नए रिश्ते को लेकर शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि वो खुद को बेहद ही सम्मानित और गौरववान्वित महसूस कर रहे है कि ऐसे समाज सेवक परिवार से रिश्ता जुड़ रहा है।

शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि बहू के घर आने पर वो अपनी परंपरागत रीति-रिवाज से उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह पटना के एक रिसॉर्ट में होगा और बारात विधायक अनंत सिंह के गांव जाएगी। ससुर ने बताया कि नया घर खास तौर से शिवांगी के लिए ही बनवाया गया है। यह घर बहू के स्वागत के लिए ही है। शिवांगी के ससुर ने कहा कि उनके परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोग इस शादी को लेकर उत्साहित हैं।