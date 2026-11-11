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अनंत सिंह दामाद को देंगे डिफेंडर तो ससुर बहू के लिए बनवा रहे घर, शादी की तैयारियों पर क्या बोले

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि बहू के घर आने पर वो अपनी परंपरागत रीति-रिवाज से उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह पटना के एक रिसॉर्ट में होगा और बारात विधायक अनंत सिंह के गांव जाएगी।

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तस्वीर में बाएं तरफ डिफेंडर और दाहिनी तरफ शिवांगी के ससुर द्वारा बनवाया जा रहा मकान

बिहार में इन दिनों एक शादी बेहद ही चर्चा में है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं और उनकी शादी को भव्य बनाने में उनके पिता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाहुबली के नाम से चर्चित अनंत सिंह इस शादी में अपने दामाद ऋषिकेश को लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करने वाले हैं। इधर अनंत सिंह के समधी यानी ऋषिकेश के पिता अपनी बहू के लिए बिहटा में चार मंजिला मकान बनवा रहे हैं। बता दें कि ऋषिकेश काफी समय से अमेरिका में रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी वहां से हुई और वो वहां नौकरी भी करते हैं। ऋषिकेश के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिहटा में बन रहे इस चार मंजिला मकान का गृहप्रवेश उनकी बहू के आने के बाद होगा। एक तरफ जहां अनंत सिंह के गांव नदावां में इस शादी को लेकर उत्सव जैसा माहौल है तो वहीं ऋषिकेश के घऱ में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं।

ऋषिकेश के पिता ने बताया है कि वो फोर्स में नौकरी करते हैं और हाल ही में नौकरी से घर आए हैं। जिसके बाद से वो शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होने कहा कि चूकि शादी एक ही बार होती है लिहाजा इस शादी को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिह से जुड़ रहे नए रिश्ते को लेकर शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि वो खुद को बेहद ही सम्मानित और गौरववान्वित महसूस कर रहे है कि ऐसे समाज सेवक परिवार से रिश्ता जुड़ रहा है।

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शिवांगी के होने वाले ससुर ने कहा कि बहू के घर आने पर वो अपनी परंपरागत रीति-रिवाज से उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह पटना के एक रिसॉर्ट में होगा और बारात विधायक अनंत सिंह के गांव जाएगी। ससुर ने बताया कि नया घर खास तौर से शिवांगी के लिए ही बनवाया गया है। यह घर बहू के स्वागत के लिए ही है। शिवांगी के ससुर ने कहा कि उनके परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोग इस शादी को लेकर उत्साहित हैं।

बता दें कि ऋषिकेश औऱ शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत सिंह के गांव मे इस शादी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस शाही शादी में 4 लाख मेहमानों के खाने की व्यवस्था की गई है। शादी में पंडाल लगाने का काम यूपी के मऊ से आए कारीगर कर रहे हैं। इस शादी में कई नामचीन हस्तियां भी शिरकत कर सकती हैं। अनंत सिंह ने कहा था कि वो लालू-नीतीश को शादी में आने का आमंत्रण देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता देंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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