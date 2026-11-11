पहले जेल जाएंगे, बाहर आएंगे तो बिहार घूमेंगे; अनंत सिंह ने बता दिया आगे का राजनीतिक रास्ता
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बेटी की शादी के बाद वह 4 दिसंबर को जेल जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद वह बिहार घूमेंगे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर का आदेश आया है। 25 नवंबर को अनंत की बेटी शिवांगी की शादी है। उसके बाद वह आत्मसमर्पण कर देंगे।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बताया कि वह राजनीति में आगे क्या करने वाले हैं। अनंत ने कहा कि वह अभी 25 नवंबर को होने वाली अपनी बेटी शिवांगी की शादी में लगे हुए हैं। 4 दिसंबर को उन्हें सरेंडर करना है। शादी के बाद वह जेल जाएंगे। फिर बाहर आएंगे तो बिहार घूमेंगे। उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। अनंत सिंह ने कहा कि जेडीयू से निकाले जाने का उन्हें कोई गम नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि अगले बिहार चुनाव में जेडीयू 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।
पटना जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि जेडीयू ने उन्हें बाहर निकाल दिया, इसका कोई दुख नहीं है। बल्कि उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की हम मदद करते थे। आने वाले चुनाव में पार्टी को पता चल जाएगा। अनंत ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जेडीयू में सक्रिय रहते तो यह नौबत नहीं आती।
उन्होंने कहा, "नीतीस थे तो जेडीयू थी। नीतीश नहीं तो जेडीयू भी नहीं। हमने कौन-सी गलती की जो पार्टी से निकाला गयाय़। कोई आदमी नेता होता, तो यह काम नहीं करता। हम पार्टी के लिए कुर्बानी दिए। पार्टी के लिए हर काम किया। पार्टी के चलते हम पूरा बर्बाद हो गए। निकाल दिया तो बढ़िया ही किया।"
जेल से बाहर आने के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे अनंत सिंह
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस केस में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया। जेल में रहते ही उन्होंने चुनाव जीता था। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मार्च 2026 में वह जेल से बाहर आए थे। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा गया।
अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक आत्मसमर्पण का मौका दिया गया है। मोकामा विधायक ने कहा कि उन्होंने अभी सरेंडर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। वह बेटी की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। शादी होने के बाद वह जेल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब जेल से बाहर आएंगे, तब बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बताएंगे। हालांकि, उन्हें दुलारचंद मर्डर केस में जमानत मिलेगी या नहीं, यह उनके जेल जाने के बाद ही पता चलेगा।
नीतीश के सीएम पद छोड़ने के बाद अनंत सिंह ने संन्यास का किया था ऐलान, बाद में पलटे
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार का सीएम पद छोड़ राज्यसभा जाने का फैसला लिया था, तब अनंत सिंह ने चुनावी संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब नीतीश सीएम नहीं रहे, तो आगे वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोकामा से अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि, बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का विरोध करने पर जब अनंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया, तो मोकामा विधायक संन्यास के ऐलान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही परेशान किया जाता रहा तो वह खुद ही मोकामा से फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।