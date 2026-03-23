अनंत सिंह जेल से आज छूटेंगे! स्वागत से भोज तक का प्रोग्राम सेट, रोड शो का प्लान भी रेडी

मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज बेऊर जेल से रिहा हो सकते हैं। रिहाई के बाद समर्थकों के बीच भव्य स्वागत और रोड शो की तैयारी है।

मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से आज रिहा हो सकते हैं। उनकी दोपहर 2 बजे के बाद जेल रिहा होने की संभावना है। पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह सीधे अपने सरकारी आवास पहुंचेंगे। यहां उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और बेऊर जेल के बाहर से लेकर उनके आवास तक भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने भी संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

अगले दो दिन का उनका पूरा प्रोग्राम भी सेट कर दिया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 23 मार्च (आज) जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह पटना स्थित अपने आवास (1, माल रोड) जाएंगे। जहां उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 मार्च (मंगलवार) को सुबह पटना से बड़हिया महारानी स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा बख्तियारपुर पुरानी रोड मार्ग से होगी। मोकामा में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद डुमरा में मुखिया विनीत उर्फ कारू के यहां भोजन का कार्यक्रम निर्धारित है। जानकारी के मुताबिक बड़हिया महारानी स्थान मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। रास्ते में कई जगह उनके समर्थक स्वागत करेंगे।

आपको बता दें बीते साल 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इसके बाद 1 नवंबर को पुलिस ने बाढ़ के लदमा स्थित विधायक आवास से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था और 2 नवंबर को उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था। करीब चार महीने जेल में रहने के बाद अब उन्हें राहत मिली है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अनंत सिंह गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। साथ ही उन्हें हर सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।