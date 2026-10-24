अनंत सिंह की पत्नी ने तेजस्वी को छोड़कर बचाई थी नीतीश सरकार, जेडीयू ने नीलम को भी निकाला
मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ जेडीयू ने उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। नीलम देवी मोकामा से आरजेडी की विधायक रह चुकी हैं। 2024 में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय नीलम ने तेजस्वी का साथ छोड़ एनडीए के पक्ष में वोट कर तत्कालीन नीतीश सरकार बचाई थी।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने निकाल दिया है। उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी यही कार्रवाई हुई है। दोनों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इससे बिहार की राजनीति गरमा गई है। अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद 2022 के मोकामा उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर जीतकर विधायक बनीं। साल 2024 में बिहार में सत्ता बदली और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाई। विधानसभा में उस सरकार का शक्ति परीक्षण हुआ तो नीलम देवी ने तेजस्वी यादव की आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश सरकार का समर्थन किया था।
अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी पर जेडीयू ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में यह कार्रवाई की है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस संबंध में शनिवार शाम को आदेश जारी किया। जेडीयू ने अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने की अनुशंसा करते हुए बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को पत्र भी लिखा है।
अनंत सिंह और नीलम को जेडीयू ने क्यों निकाला?
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की पार्टी प्राथमिक सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि अनंत सिंह पर बिहार विधान परिषद चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार (नीरज कुमार) के खिलाफ प्रचार करने, दूसरी पार्टी (जन सुराज) के प्रत्याशी का समर्थन करने और जेडीयू शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। वहीं, नीलम सिंह को दलविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।
अनंत सिंह की पत्नी ने नीतीश सरकार के समर्थन में की थी क्रॉस वोटिंग
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जनवरी 2024 में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। फिर नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ। नीतीश को 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान मचा हुआ था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने-अपने दावे करने लगे।
जिस दिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, तब विपक्ष के खेमे में बड़ी टूट देखने को मिली। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के तीन विधायक एनडीए के खेमे में आकर बैठ गए। उन्होंने फ्लोर टेस्ट में एनडीए के पक्ष में मतदान भी किया। नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट में पूर्ण बहुमत मिला और उनकी सरकार पर संकट टल गया। आरजेडी के जिन तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रह्लाद यादव शामिल थे।
नीलम देवी 2022 में आरजेडी के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीती थीं। तब अनंत सिंह को एके 47 मामले में सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी। जेल में रहते अनंत ने अपनी पत्नी को विधायक बनवाया था। बाद में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उनकी सजा रद्द हो गई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और छठी बार जीतकर विधायक बने।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।