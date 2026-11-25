बता दें कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी पटना से सटे बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से तय हुई है। ऋषिकेश की पढ़ाई-लिखाई अमेरिका में हुई है और वो अमेरिका में ही नौकरी करते हैं।

पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की आज शादी है। बिहार में इस शाही शादी की काफी चर्चा है। इस शादी में खाने-पीने, साज-सज्जा, घुड़दौड़ से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक को लेकर खूब बातें हो रही है। शादी से पहले हल्दी और अन्य रस्मों से जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक की पत्नी नीलम देवी अपनी बेटी शिवांगी की शादी में डांस स्टेप करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में नजर आ रहा है कि पूर्व विधायक नीलम देवी एक कुर्सी पर बैठी है। इस दौरान वहां मशहूर बॉलीवुड गाना 'मेहंगी लगा के रखना'बज रहा है। एक नर्तकी वहां डांस भी कर रही है। नीलम देवी कुर्सी पर बैठे-बैठे ही डांस स्टेप कर रही हैं। इसके बाद अनंत सिंह की पत्नी अपनी सीट से उठकर नर्तकी के साथ भी डांस करती हैं।

इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे। इस दौरान वहां महिला नर्तकी अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान वहां काफी नोटों की बारिश भी की जा रही है। इसी बीच एक शख्स जमीन पर गिरे पैसों को उठाकर महिला डांसर को देता है लेकिन स्टेज पर नृत्य कर रही महिला डांसर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि शिवांगी की शादी पटना से सटे बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से तय हुई है। ऋषिकेश की पढ़ाई-लिखाई अमेरिका में हुई है और वो अमेरिका में ही नौकरी करते हैं। विधायक अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में लग्जरी कार डिफेंडर देने वाले हैं। इसे लेकर भी काफी चर्चा है।