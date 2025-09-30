anant singh wife and mokama mla neelam devi reahed dakbunglow chauraha patna with sons worship lord maa durga अनंत सिंह की पत्नी बेटों संग पहुंचीं डाकबंगला चौराहा, मां दुर्गा की भक्ति में हुईं लीन, Bihar Hindi News - Hindustan
नीलम देवी मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं। उनके पति अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। अनंत सिंह इस सीट से पूर्व विधायक रहे हैं। इस बार अनंत सिंह ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह के जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ने की चर्चा है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 Sep 2025 12:22 PM
बिहार सहित पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। पटना में भी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस बीच मोकामा विधायक नीलम देवी अपने बच्चों के साथ डाकबंगला चौराहे पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचीं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपने दोनों बच्चों के साथ यहां पूजा-पाठ करने आई थीं। नवरात्र में माता दुर्गा के आठवें रुप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा का आठवां रुप महागौरी है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने दोनों बेटों के साथ डाकबंगला चौराहे पर जाकर माता दुर्गा की पूजा की है।

नीलम देवी मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं। उनके पति अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। अनंत सिंह इस सीट से पूर्व विधायक रहे हैं। इस बार अनंत सिंह ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह के जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ने की चर्चा है।

अनंत सिंह कई मौकों पर यह भी कह चुके हैं कि उनकी पत्नी और मौजूदा विधायक नीलम सिंह ने मोकामा में बढ़िया काम नहीं किया है। अनंत सिंह कह चुके हैं कि विधायक जनता से मिलती-जुलती नहीं हैं। इसी साल जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपनी पत्नी नीलम देवी को 'खचरी' तक कह दिया था।

