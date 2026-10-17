नीतीश को जैसे भी 'लूट' के बाढ़-मोकामा से 3 लाख वोट देते थे, अनंत सिंह के एक और बयान पर भूचाल
जेडीयू विधायक अनंत कुमार ने कहा कि वह नीतीश कुमार की हमेशा से मदद करते आए हैं। उन्हें बाढ़ और मोकामा से लूट के या जैसे भी करके 3 लाख वोट देते थे। उनके इस बयान पर घमासान मच गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने जेडीयू पर चुनाव में वोट लूटने का आरोप लगाया है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह चर्चा में बने हुए हैं। उनके एक और बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पटना के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वह नीतीश कुमार की हमेशा से मदद करते आए हैं, बाढ़-मोकामा से वह नीतीश को लूट के या जैसे भी 3 लाख वोट देते थे। उन्होंने पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार पर पलटवार करते हुए यह बात कही। अब वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने जेडीयू पर वोट लूटने का आरोप लगाया है।
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "पार्टी में योगदान की बात नीरज बोला, हम जैसे भी दें, लूट के दें बाढ़ से दें या मोकामा से दें, नीतीश जी को 3 लाख वोट हम देते थे। और वो वहां से (सांसद) बनते थे। उनसे एक रुपया नहीं लिया, सब दिन (हमेशा) मदद किए। नीरज कुमार कौन कुर्बानी दिया।"
रोहिणी ने नीतीश से पूछा- क्या वोट लूट से जीते थे चुनाव?
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इस मामले पर जेडीयू को निशाने पर ले लिया है। रोहिणी ने नीतीश के चहेते विधायक अनंत सिंह कैमरे पर वोट लूटने की बात कबूल रहे हैं। इससे तथाकथित सुशासन और नैतिकता की हवा निकल गई है। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से सवाल किया है कि क्या वह वोट लूट की बदौलत चुनाव जीते थे?
अनंत सिंह का 9 मर्डर वाला बयान भी चर्चा में
शुक्रवार सुबह ही अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके 9 लोग मारे गए थे। उन्होंने यह बात इस अंदाज में बोली, जिससे लोगों ने दूसरा मतलब निकल गया। अनंत सिंह ने कहा, “एसटीएफ आई, हमारे लोगों को चूर (मार) दिया। नीतीश के लिए हम 9 मर्डर कराए।”
हालांकि, कुछ ही घंटे में अनंत सिंह ने इस पर सफाई दी। जेडीयू विधायक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं कराई। बल्कि नीरज कुमार ने सवाल किया था कि उनका पार्टी में क्या योगदान रहा, तो हमने बताया कि हमने भी कुर्बानी दी है। नीतीश कुमार का साथ देने के चलते उनके ही 9 लोग मारे गए थे। 2004 में अपने घर हुई एसटीएफ की मुठभेड़ का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने यह बात कही। उन्होंने लालू राज में आरजेडी द्वारा उनके घर पर पुलिस भेजकर उनके 9 लोगों की हत्या करने का आरोप भी लगाया।
अनंत सिंह और नीरज में तनातनी
बिहार एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह पटना स्नातक सीट से जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। मोकामा विधायक ने इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने अनुज के लिए रोड शो और प्रचार भी किया। इससे जेडीयू और एनडीए में असहज स्थिति बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।