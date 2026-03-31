अनंत सिंह के गांव में देश-विदेश के पहलवान लड़ेंगे कुश्ती, विवेका की पुण्यतिथि पर महादंगल की तैयारी

मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह के गांव नदवां में 3 अप्रैल को महादंगल का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश-विदेश के नामी पहलवान कुश्ती लड़ते नजर आएंगे। बाहुबली विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर यह आयोजन कराया जा रहा है।

बिहार के चर्चित बाहुबली एवं जनता दल यूनाइटेड के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के गांव में महादंगल होने जा रहा है। बिहार केसरी रहे बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर 3 अप्रैल को यह आयोजन किया जा रहा है। पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में स्थित गांव नदवां में इसकी तैयारी जोरों पर है। इस अंतरराष्ट्रीय महादंगल में देश-विदेश से पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। दंगल के लिए गांव में विशेष अखाड़ा बनाया जा रहा है। लाखों लोगों के इस आयोजन में जुटने की संभावना जताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों के अलावा ईरान, जॉर्जिये जैसे देशों के भी चर्चित पहलवानों के यहां पहुंचेंगे। ईरान के हामिद, इरफान, जलाल, जॉर्जिया से टेड्डू पहलवान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के भी नामी पहलवान यहां कुश्ती करते दिखेंगे।

लाल मिट्टी का अखाड़ा अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में महादंगल आयोजन के लिए खास तरह का अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए लाल मिट्टी मंगाई गई है। मिट्टी में हल्दी, नीम और सरसों का तेल भी मिलाया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि इस आयोजन में 8-10 लाख लोग जुटेंगे।

यह आयोजन मोकामा विधायक अनंत सिंह की देखरेख में ही हो रहा है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले सप्ताह ही वे बेऊर जेल से बाहर आए थे। जेल से छूटने के बाद उनका यह पहला बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। विधायक खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।

बिहार केसरी थे विवेका पहलवान दंगल की दुनिया में विवेका पहलवान जाना-माना नाम रहा है। वह कुश्ती में बिहार केसरी का खिताब जीत चुके थे। विवेका के भाई अरविंद पहलवान बताते हैं कि उनकी दिनचर्या काफी सख्त थी। वह रोजाना 5 लीटर दूध पीते थे, बादाम का हलवा, शरबत आदि उनकी डाइट में शामिल थे। एक बार में हजारों दंड-बैठक लगाना और रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ना उनकी दिनचर्या में शामिल था।

अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच खूब खून-खराबा हुआ मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके के चर्चित बाहुबली विवेक सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया जा रहा है। एक समय था, जब अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक संघर्ष होता था। दोनों के ही गैंग से कई लोगों ढाई-तीन दशक तक चले गैंगवॉर में दोनों गुटों से कई लोग मारे गए।