अनंत सिंह के दोनों भतीजों को भी अग्रिम जमानत, दुलारचंद यादव मर्डर में हाईकोर्ट से राहत

दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बाद उनके दोनों भतीजे धर्मवीर और कर्मवीर को भी जमानत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दी है।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दोनों भतीजों धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह को भी अग्रिम जमानत पर मिल गई है। पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हुए बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड में वे आरोपी हैं। इस केस में जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को भी बीते 19 मार्च को सशर्त जमानत मिली थी। पिछले सप्ताह वे जेल से बाहर आ गए थे। अब उनके दोनों भतीजों को भी राहत मिल गई है।

जानकारी के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड के दो अन्य अभियुक्त धर्मवीर और कर्मवीर को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की एकलपीठ ने आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर यह आदेश दिया।

अनंत सिंह के दोनों भतीजों पर दुलारचंद यादव को गाड़ी से खींचने का आरोप है। पटना सिविल कोर्ट से इनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दोनों लंबे समय से फरार बताए जा रहे थे।

अनंत सिंह को मिल चुकी है हाईकोर्ट से सशर्त जमानत पिछले सप्ताह मोकामा विधायक अनंत सिंह भी दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। उन्हें अदालत ने सशर्त जमानत दी। गवाहों को धमकाने की स्थिति में उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। अनंत सिंह 2 नवंबर 2025 से पटना के बेऊर जेल में बंद थे। उन्होंने जेल में रहते ही मोकामा से जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। बीच में उन्हें शपथ ग्रहण और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा लाया गया था।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा सीट पर प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर 2025 को हत्या हुई थी। दुलारचंद मोकामा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। घोसवरी थाना क्षेत्र में पीयूष का काफिला उस समय जेडीयू से चुनाव लड़ रहे बाहुबली अनंत सिंह के काफिले से टकरा गया था। इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच भिड़ंत्त हो गई और इस संघर्ष में दुलारचंद यादव की मौत हो गई।

दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के भतीजों ने दुलारचंद यादव को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला था। फिर अनंत सिंह ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर उसके दादा को गोली मारी। बाद में समर्थकों ने उनकी पिटाई की और मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि दुलारचंद यादव पर गाड़ी जैसी कोई भारी वस्तु गुजरने से उनकी मौत हुई थी। उन्हें पैर में गोली भी मारी गई थी, लेकिन वह मौत की वजह नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।