दामाद को डिफेंडर, बेटे को बिमर; शादी-जनेऊ में खजाना खोल बैठे अनंत सिंह के पास कितनी दौलत?
अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी में दामाद ऋषिकेश को 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी देंगे। वहीं, बेटे अभिनव को जनेऊ कार्यक्रम में 1 करोड़ की बिमर यानी BMW कार गिफ्ट करेंगे। अनंत के पास कितनी दौलत है कि वह बेटी की शादी और बेटे जनेऊ कार्यक्रम में खजाना खोलकर खर्च कर रहे हैं?
जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को 3 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। बेटी शिवांगी की शादी के साथ अनंत सिंह के बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार कार्यक्रम भी है। इस मौके पर विधायक अपने बेटे को 1 करोड़ की लग्जरी बिमर (BMW कार को अमीर लोग बिमर भी कहते हैं) तोहफे में देंगे। अनंत सिंह खुद भी पौने तीन करोड़ रुपये की लैंड क्रूजर गाड़ी से घूमते हैं। उनके परिवार के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की दौलत है।
अनंत सिंह ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा दायर किया था उसमें अपनी सालाना आय 39 लाख, तो पत्नी की 88 लाख रुपये बताई थी। अनंत की पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं। अनंत के पास कुल 37 करोड़ की चल एवं अचल संपत्ति है। वहीं, पत्नी कुल 63 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन हैं।
अनंत सिंह के पास कितनी और कौनसी गाड़ियां हैं
अनंत सिंह गाड़ियों और घोड़ों के शौकीन हैं। एफिडेविट के अनुसार, उनके पास 2.70 करोड़ रुपये की टोयोटा लैंड क्रूजर के अलावा 48 लाख की फॉर्च्यूनर और एक महिंद्रा एक्स्यूवी 500 कार है। वहीं, पत्नी के पास भी इनोवा, फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियां हैं। उन्होंने घर में गाय, भैंसों के अलावा हाथी और घोड़े भी पाल रखे हैं। अनंत सिंह ने जेवी कैपिटल नाम की एक फर्म के जरिए शेयर बाजार में 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर रखे हैं। उनके नाम पर 26 करोड़ की चल संपत्ति है।
अनंत सिंह कितनी जमीनों के मालिक हैं?
मोकामा विधायक ने 11 करोड़ से अधिक का निवेश जमीन में कर रखा है। अनंत सिंह के पास पटना के बेढ़ना में 15 लाख की खेतिहर जमीन है। पैतृक गांव नदवां में एक करोड़ की जमीन है। पटना में 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है और नदवां में 4.5 लाख का मकान है।
दिल्ली में आलीशान फ्लैट
अनंत सिंह की पत्नी के पास लगभग 50 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसमें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 इलाके में 2.17 करोड़ का एक फ्लैट शामिल है। पटना में भी नीलम देवी के नाम पर 50 लाख का एक फ्लैट है। इसके अलावा वह पटना, बाढ़, गुरुग्राम में 13.90 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी की मालकिन भी हैं।
25 नवंबर को बेटी की शादी
अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को पटना जिले के बाढ़ के पास पैतृक गांव नदवां में होगी। होने वाले दामाद का नाम ऋषिकेश कुमार है, जो पटना के बिहटा के रहने वाले हैं और अभी अमेरिका में रहते हैं। यह शादी बिहार समेत देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी के दिन नदवां में घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, जीतने वालों को अनंत सिंह थार, मोटरसाइकिल और स्कूटी इनाम में देंगे।
शादी में 10 लाख बीघा की जमीन पर टेंट लगाया गया है। 4 लाख मेहमानों के आने की संभावना है। अनंत सिंह ने यूपी, बिहार समेत अन्य जगहों पर अपने मिलने वाले सभी बड़े नेताओं, अभिनेताओं और अन्य लोगों को न्योता दिया है। उन्होंने अपने सभी समर्थकों को भी शादी में आमंत्रित किया है। शादी के भोज में 150 पकवान बनाए जाने की बात कही जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।