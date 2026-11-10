दामाद को डिफेंडर, बेटे को बिमर; शादी-जनेऊ में खजाना खोल बैठे अनंत सिंह के पास कितनी दौलत?

अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी में दामाद ऋषिकेश को 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी देंगे। वहीं, बेटे अभिनव को जनेऊ कार्यक्रम में 1 करोड़ की बिमर यानी BMW कार गिफ्ट करेंगे। अनंत के पास कितनी दौलत है कि वह बेटी की शादी और बेटे जनेऊ कार्यक्रम में खजाना खोलकर खर्च कर रहे हैं?

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को 3 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। बेटी शिवांगी की शादी के साथ अनंत सिंह के बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार कार्यक्रम भी है। इस मौके पर विधायक अपने बेटे को 1 करोड़ की लग्जरी बिमर (BMW कार को अमीर लोग बिमर भी कहते हैं) तोहफे में देंगे। अनंत सिंह खुद भी पौने तीन करोड़ रुपये की लैंड क्रूजर गाड़ी से घूमते हैं। उनके परिवार के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की दौलत है।

अनंत सिंह ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा दायर किया था उसमें अपनी सालाना आय 39 लाख, तो पत्नी की 88 लाख रुपये बताई थी। अनंत की पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं। अनंत के पास कुल 37 करोड़ की चल एवं अचल संपत्ति है। वहीं, पत्नी कुल 63 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन हैं।

अनंत सिंह के पास कितनी और कौनसी गाड़ियां हैं अनंत सिंह गाड़ियों और घोड़ों के शौकीन हैं। एफिडेविट के अनुसार, उनके पास 2.70 करोड़ रुपये की टोयोटा लैंड क्रूजर के अलावा 48 लाख की फॉर्च्यूनर और एक महिंद्रा एक्स्यूवी 500 कार है। वहीं, पत्नी के पास भी इनोवा, फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियां हैं। उन्होंने घर में गाय, भैंसों के अलावा हाथी और घोड़े भी पाल रखे हैं। अनंत सिंह ने जेवी कैपिटल नाम की एक फर्म के जरिए शेयर बाजार में 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर रखे हैं। उनके नाम पर 26 करोड़ की चल संपत्ति है।

अनंत सिंह कितनी जमीनों के मालिक हैं? मोकामा विधायक ने 11 करोड़ से अधिक का निवेश जमीन में कर रखा है। अनंत सिंह के पास पटना के बेढ़ना में 15 लाख की खेतिहर जमीन है। पैतृक गांव नदवां में एक करोड़ की जमीन है। पटना में 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है और नदवां में 4.5 लाख का मकान है।

दिल्ली में आलीशान फ्लैट अनंत सिंह की पत्नी के पास लगभग 50 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसमें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 इलाके में 2.17 करोड़ का एक फ्लैट शामिल है। पटना में भी नीलम देवी के नाम पर 50 लाख का एक फ्लैट है। इसके अलावा वह पटना, बाढ़, गुरुग्राम में 13.90 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी की मालकिन भी हैं।

25 नवंबर को बेटी की शादी अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को पटना जिले के बाढ़ के पास पैतृक गांव नदवां में होगी। होने वाले दामाद का नाम ऋषिकेश कुमार है, जो पटना के बिहटा के रहने वाले हैं और अभी अमेरिका में रहते हैं। यह शादी बिहार समेत देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी के दिन नदवां में घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, जीतने वालों को अनंत सिंह थार, मोटरसाइकिल और स्कूटी इनाम में देंगे।