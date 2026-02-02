अनंत सिंह कल विधायक पद की शपथ लेंगे, कोर्ट ने खोल दिया विधानसभा जाने का रास्ता

संक्षेप: बाहुबली अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद विधायक को पटना सिविल कोर्ट ने बिहार विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति दे दी है।

बिहार के चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने मोकामा विधायक को सदन जाकर शपथ लेने की इजाजत दे दी है। वे मोकामा में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हुए बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कड़ी सुरक्षा निगरानी में अनंत सिंह को विधानसभा लाया जाएगा। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनंत सिंह को सिर्फ शपथ लेने के लिए कुछ देर विधानसभा जाने की अनुमति दी गई है। उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं मिली है। अब तक शपथ नहीं लेने से उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा था। नियमों के अनुसार, चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी जब तक सदन में शपथ नहीं लेता, तब तक उसे पद का लाभ और वेतन आदि नहीं मिल पाता है।

नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रत्याशी अनंत सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वीणा देवी को लगभग 28 हजार वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि, अनंत सिंह वोटिंग और रिजल्ट के दिन जेल में ही बंद थे।

चुनावी संघर्ष में हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या अक्टूबर 2025 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। पीयूष और अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने होने के बाद दोनों के समर्थक भिड़ गए थे। आरोप है कि इसी दौरान दुलारचंद यादव को पैर में गोली मारी गई और उनपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई।