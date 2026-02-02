Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAnant Singh to take oath as MLA on Tuesday court cleared way for him to go to Bihar assembly
अनंत सिंह कल विधायक पद की शपथ लेंगे, कोर्ट ने खोल दिया विधानसभा जाने का रास्ता

संक्षेप:

बाहुबली अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद विधायक को पटना सिविल कोर्ट ने बिहार विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति दे दी है।  

Feb 02, 2026 05:33 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने मोकामा विधायक को सदन जाकर शपथ लेने की इजाजत दे दी है। वे मोकामा में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हुए बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कड़ी सुरक्षा निगरानी में अनंत सिंह को विधानसभा लाया जाएगा। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनंत सिंह को सिर्फ शपथ लेने के लिए कुछ देर विधानसभा जाने की अनुमति दी गई है। उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं मिली है। अब तक शपथ नहीं लेने से उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा था। नियमों के अनुसार, चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी जब तक सदन में शपथ नहीं लेता, तब तक उसे पद का लाभ और वेतन आदि नहीं मिल पाता है।

नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रत्याशी अनंत सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वीणा देवी को लगभग 28 हजार वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि, अनंत सिंह वोटिंग और रिजल्ट के दिन जेल में ही बंद थे।

चुनावी संघर्ष में हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या

अक्टूबर 2025 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। पीयूष और अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने होने के बाद दोनों के समर्थक भिड़ गए थे। आरोप है कि इसी दौरान दुलारचंद यादव को पैर में गोली मारी गई और उनपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई।

इस मामले में पटना पुलिस ने अनंत सिंह समेत अन्य कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल में रहते ही वे चुनाव जीते। लेकिन उन्हें इस केस में अभी तक जमानत नहीं मिल पाई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
