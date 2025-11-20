अभी जेल में ही रहेंगे मोकामा MLA अनंत सिंह, दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं

संक्षेप: Anant Singh Mokama: मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

Anant Singh Mokama: बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका को पटना की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले महीने बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें कोर्ट ने न्यायायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद से वे पटना के बेऊर जेल में हैं। जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव जीता और छठी बार विधायक बने।

पटना जिले की मोकामा विधानसभा के टाल इलाके में बीते 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान पीयूष और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के ही समर्थकों के बीच टकराव हुआ और गाली-गलौज के बाद मारपीट और फायरिंग हुई।

पटना पुलिस के अनुसार दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी थी। हालांकि, उनकी मौत शरीर के ऊपर से किसी भारी चीज के गुजरने से हुई। आशंका जताई गई कि गाड़ी के नीचे आने से उनकी मौत हो गई। परिजन ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने गोली मारने के बाद दुलारचंद यादव पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने इस केस में अनंत सिंह समेत 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हें बाद में कोर्ट में पेश कर न्यायायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि, डीजीपी विनय कुमार ने कहा था कि यह दंगाई भीड़ द्वारा उपजी घटना थी। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति पुलिस के संदेह के घेरे में है। दूसरी ओर, दुलारचंद यादव पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई या फिर वो एक एक्सीडेंट था, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।