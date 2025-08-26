Anant Singh teaching his son horse riding shared the reels and wrote Under the supervision of Chhote Sarkar बेटे को घुड़सवारी सिखाते दिखे अनंत सिंह; रील शेयर कर लिखा- छोटे सरकार की निगरानी में..., Bihar Hindi News - Hindustan
बेटे को घुड़सवारी सिखाते दिखे अनंत सिंह; रील शेयर कर लिखा- छोटे सरकार की निगरानी में...

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो आगे-आगे उनके बेटे घोड़े की सवारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे अनंत सिंह की गाड़ी नजर आ रही है। पोस्ट का कैप्शन देते हुए लिखा 'छोटे सरकार की निगरानी में घुड़सवारी करते लाडले'।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 10:55 PM
मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे खुद 'छोटे सरकार' ने पोस्ट किया है। जिसमें अनंत सिंह अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे हैं। जिसमें उनका बेटा घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा है, जबकि अनंत सिंह खुद कार से उसके साथ चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में "लेकर बाघ का करेजा..." का बज रहा है।

उन्होने पोस्ट करते हुए लिखा कि 'छोटे सरकार की निगरानी में घुड़सवारी करते लाडले'। आपको बता दें अनंत सिंह का घोड़ों से लगाव किसी से छुपा नहीं है। कई बार उन्हें घुड़सवारी करते हुए देखा गया है। एक बार घोड़ा-बग्‍गी लेकर वि‍धानसभा भी पहुंचे गए थे।

अनंत सिंह को कारों का भी शौक है, उनके बेड़े में कई कीमती कारें शामिल है। हाल ही में उनके जन्मदिन पर खरीदी गई लैंड क्रूजर जेडएक्स चर्चा में रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार की कीमत 2.5 से 3 करोड़ बताई जा रही है। बेऊर जेल से बाहर आने के बाद से अनंत सिंह की मुलाकातें भी सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जो करीब 15 मिनट चली थी। अनंत सिंह के घर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे थे। जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई।

आपको बता दें 2005 चुनाव में जदयू के टिकट पर अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बने। उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराकर जीत हासिल की। 2010 में भी जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर जीते। 2015 में मोकामा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की।

2020 के चुनाव में अनंत सिंह जेल में बंद होते हुए भी राजद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और चुनाव जीते। लेकिन घर में एके-47 रखने के मामले में अनंत सिंह जेल चले गए। 21 जून 2022 को उन्हें इस मामले में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की।