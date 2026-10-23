MLC चुनाव की वोटिंग के बीच अनंत सिंह के घर जश्न, नीरज का विक्ट्री साइन, छोटू सिंह हिरासत में
एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच विधायक अनंत सिंह के आवास पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने विक्ट्री साइन दिखा अपनी जीत का दावा किया। दूसरी ओर, छोटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बैठा दिया।
बिहार विधान परिषद चुनाव के मतदान के बीच पटना स्नातक सीट पर सियासी पारा हाई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार नीरज कुमार ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी जीत का दावा किया है। दूसरी ओर, जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के यहां जश्न शुरू हो गया है। मतदान के बीच ही अनंत सिंह के समर्थकों ने पटाखे छोड़कर अनुज की जीत का दावा किया है। वहीं, अनंत के साथ प्रचार में रहे छोटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पटना में विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास के बाहर शुक्रवार को जमकर आतिशबाजी हुई। समर्थकों ने पटना स्नातक सीट से अनंत सिंह समर्थित अनुज सिंह की जीत का दावा करते हुए जश्न मनाया। मोकामा विधायक ने कहा कि वह अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, इसलिए पहले ही जश्न मना रहे हैं।
नीतीश हमारे गुरु हैं- अनंत सिंह
इससे पहले अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, “जनता मालिक है, हमारी जीत होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई बेईमानी नहीं करेगा।” जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा एक दिन पहले नीरज कुमार के घर जाकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिए जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश को जहां ले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। वह हमारे गुरु हैं।
अनुज सिंह के जीतने पर रसगुल्ला बांटने के सवाल पर मोकामा विधायक ने कहा कि यह रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है। तीन जिलों में रसगुल्ला जाने पर गाड़ी का भाड़ा ही बहुत लग जाता है।
अनंत सिंह के साथ प्रचार करने वाले छोटू सिंह हिरासत में
एमएलसी चुनाव के मतदान के बीच बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव छोटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पटना के जक्कनपुर से उन्हें डिटेन किया गया। उन्हें जक्कनपुर थाना में रखा गया है। छोटू सिंह चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ अक्सर नजर आए। वह भी जन सुराज कैंडिडेट अनुज सिंह के समर्थन में वोट मांग रहे थे।
छोटू सिंह को बीते जुलाई में अनुशासनहीनता के आरोप में जेडीयू से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से वह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ हमलावर हैं। थाने में बैठाए गए छोटू सिंह से अनंत सिंह ने फोन पर बात भी की।
मोकामा में अनंत और नीरज समर्थकों में झड़प
सुबह के समय मतदान शुरू होने के बाद मोकामा प्रखंड कार्यालय के पास अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक आमने-सामने हो गए। झड़प की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसडीपीओ रामकृष्ण ने दोनों पक्षों के लोगों को काबू में कर उन्हें अलग किया।
बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। पटना स्नातक सीट पर दोपहर 12 बजे तक महज 17.91 प्रतिशत वोटिंग हुई। विधान परिषद चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।