औकात पता चल जाएगा, कुत्ता नहीं पूछेगा और केकड़ा-बिच्छू सब मालिक बना है; JDU से निकाले जाने के बाद बरसे अनंत सिंह

JDU से निकाले जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह जमकर बरसे हैं। मोकामा विधायक ने कहा कि जनता मालिक है। हमको निकाल दिए ना तो अब पता लग जाएगा। 12 सीट भी नहीं आएगा। मंत्री-संत्री जो बने हैं उनको पता चलेगा। कुत्ता नहीं पूछेगा।

जनता दल (यूनाइटेड) ने आखिरकार पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जद(यू) से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पहला बयान सामने आया है। अनंत सिंह ने कहा है कि अब पार्टी को औकात पता चलेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। मोकामा में बाहुबली की छवि रखने वाले विधायक अनंत सिंह ने साफ-साफ कहा है कि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं और पार्टी से निकाले जाने का उन्हें को अफसोस नहीं है। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार और निशांत को लेकर भी अपनी बात रखी है।

न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कई सारी बातें कही हैं। अनंत सिंह ने कहा, ‘पार्टी उनका है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कहने भी नहीं जा रहे हैं कि हमको रखिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उचित काम किए हैं। उचित पर पार्टी निकालता है तो इसपर हमको कुछ नहीं कहना है।’

केकड़ा-बिच्छु सब पार्टी का मालिक बन गया - अनंत सिंह अनंत सिंह ने आगे कहा कि वो अपनी बातों पर अभी भी कायम हैं। पार्टी ने निकाल दिया तो निकाल दीजिए, हम कहने भी नहीं गए हैं हमको रख लीजिए। इसके बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनका सम्मान वहीं रहेगा। वो कही भी रहेंगे नीतीश कुमार का सम्मान करते रहेंगे। नीतीश कुमार होते तो कौन पार्टी से निकाल देता, आज तो वो बेचारे कुछ नहीं हैं। केकड़ा-बिच्छु सब पार्टी का मालिक बन गया है। 15 सीट भी नहीं आएगा। ये सब जो मंत्री-संत्री बनकर बैठा है उसको औकात पता लग जाएगा।

अनंत सिंह से जब पूछा गया कि आपको पार्टी से निकालन के फैसले के पीछे कौन हो सकता है? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि जो पार्टी का मालिक होगा, वहीं ना निकालेगा। निशांत कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि बेचारे निशांत को लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे। निकाल दिया तो ठीक है। कोई भारी बात नहीं है। वो जो करेंगे हम तैयार हैं। हम कोई गलती नहीं किए हैं, गलती सरासर पार्टी किया है। 18 साल से हमको गाली देता रहा तो पार्टी के मुंह में घांव हो गया था। अब पार्टी का मुंह खुला है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। निकालते हैं तो निकाल दीजिए पार्टी से।

जब अनंत सिंह से पूछा गया कि आपकी सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया गया है? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि वो कुछ भी कर देंगे तो हमको गम नहीं है। हमको ना मरने का गम है और ना ही जीने की खुशी। कुछ भी कर दो। ये लोग अब 12 सीट पर सिमट जाएंगे। खाता खुलने पर दिक्कत हो जाएगा। नीतीश जी ने पार्टी बनाई उसमें कोई मंत्री बना है तो कोई संत्री बना है, इनका कोई योगदना है क्या पार्टी में। नीतीश कुमार बेचारे आज वो लायक नहीं हैं, तो जिसको जो बोलना है बोले। पार्टी भी इसी बार है और पार्टी भी झाल बजाएगा। अगर यह लोग हमारी सदस्यता करते हैं तो कर दें, क्या दिक्कत है। हमने कहने के लिए गए हैं कि मत करो। कोई दिक्कत नहीं है।

जनता ही मालिक है, इनको कुत्ता नहीं पूछेगा- अनंत सिंह अनंत सिंह से जब पूछा गया कि वो आगे अब किसी राजनीतिक दल में जाएंगे? तब इसपर उन्होंने कहा कि यह सब अभी तय नहीं है। अनंत सिंह ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। जनता ही मालिक और भगवान है। हमको निकाल दिया गया है ना, पता लग जाएगा चुनाव आएगा तो। 12 सीट भी नहीं आएगा। ये जो मंत्री बनकर बैठे हैं, तो अभी डेढ़-2 साल है, कुत्ता नहीं पूछेगा।

अनंत सिंह पर हुआ ऐक्शन बता दें कि जदयू के बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसमें यह भी कहा गया था कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोपों में अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए प्रचार शुरू करके जद (यू) के खिलाफ कथित तौर पर बगावत का रुख अपना लिया था।