हां गुंजन… अनंत सिंह के वायरल टेप से खुलासा, मुंगेर लोकसभा में 19 करोड़ उड़ा दिए, 95 लाख है लिमिट
Anant Gunjan Singh Audio: मोकामा के विधायक अनंत सिंह की गुंजन सिंह से बातचीत का एक ऑडियो वायरल है, जिससे यह खुलासा हुआ है कि 2019 के मुंगेर लोकसभा चुनाव में नीलम देवी ने 19 करोड़ खर्च किए थे। नियम से लिमिट 95 लाख है।
Anant Singh Gujan Singh Audio: हर रोज खबर बन रहे बाढ़ के बाहुबली और मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह का गायक गुंजन सिंह के साथ बातचीत का एक पुराना टेप अब वायरल हो गया है। दोनों की बातचीत के ऑडियो से यह खुलासा हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लड़ीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के चुनाव में 19 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट अधिकतम 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से 20 गुना ज्यादा रुपये बहाकर भी अनंत सिंह अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए थे। अनंत सिंह से ललन सिंह के संबंध बाद में बेहतर हो गए। ललन सिंह केंद्र में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कोटे से नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं।
लाइव हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सरसरी तौर पर अनंत सिंह और गुंजन सिंह की आवाज, हाव-भाव, बोल-चाल के तरीके और जिन विषयों पर जो बात हो रही है, उससे यह काफी वायरल है। बातचीत सुनने से यह साफ होता है कि गुंजन सिंह और अनंत सिंह की यह बातचीत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की है, जब नवादा सीट पर वोटिंग हो गई थी। गुंजन सिंह नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 29682 वोट लाकर जमानत गंवा बैठे थे।
गुंजन सिंह बातचीत की शुरुआत में मतदान के बाद अपनी हार-जीत की संभावना के बारे में अनंत सिंह से रिपोर्ट लेते हैं तो शुरुआती मजाक के बाद अनंत सिंह कहते हैं कि तुम्हारी जमानत भी बचना मुश्किल है। अनंत सिंह अंदाजा भी लगाते हैं कि तुमको लाख वोट तो अगले जन्म में भी नहीं आएगा। अनंत सिंह गुंजन से कहते हैं कि 15-20 हजार वोट आ जाए, बहुत है। अनंत सिंह यह भी कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पैसा मत डुबाओ। अनंत सिंह कहते हैं कि गिनती में अब पैसा मत खर्च करना।
वायरल टेप के आगे के हिस्से में गुंजन सिंह और अनंत सिंह चुनाव में खर्च पर बात करते हैं। नवादा में गुंजन सिंह भी काफी खर्च करने की बात बताते हैं, जिस पर जवाब में अनंत सिंह उन्हें बताते हैं कि मुंगेर लोकसभा चुनाव (2019) में उन्होंने पत्नी के चुनाव में 19 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। वह यह भी बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव खर्च के लिए 8 लाख रुपया दिया था। अंत में अनंत सिंह ये भी कहते हैं कि उनको गुंजन से लगाव है इसलिए वो कह रहे थे कि टिकट मिलेगा तो लड़ना, नहीं तो नहीं लड़ना, पैसा बचा लेना।