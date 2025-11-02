Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsanant singh shot dularchand Yadav on leg supporter ran him over thar claims fir
अनंत सिंह ने दुलारचंद को पैर में गोली मारी, समर्थकों ने थार चढ़ा दी; FIR में दावा

Sun, 2 Nov 2025 02:06 PM
Anant Singh Arrest: छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अब कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से JDU के प्रत्याशी अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़े केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें यह दावा किया गया है कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद यादव को गोली मारी थी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने इसके बाद दुलारचंद यादव पर थार चढ़ा दी थी।

इस मामले में दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कहा है कि घटना 30 अक्टूबर को हुई है। घोसवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआऱ में कहा गया है कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दुलारचंद और उनके सहयोगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीय़ूष के समर्थन में मोकामा के बसावन चौक के पास चुनाव प्रचार कर रहे थे।

अनंत सिंह ने कमर से पिस्टल निकाल ली, FIR में दावा

शिकायत में आगे कहा गया है कि इसी दौरान अनंत सिंह अपने कई समर्थकों के साथ वहां कई गाड़ियों के साथ पहुंचे। इसके बाद वो दुलारचंद यादव को गाली देने लगे। जब दुलारचंद यादव ने इसका विरोध किया तब दुलारचंद यादव को दो लोगों राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह ने जबरन गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। दोनों नदवां गांव के रहने वाले हैँ।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि इसके बाद अनंत सिंह ने अपने कमर से पिस्टल निकाल ली और दुलारचंद पर गोली चला दी। यह गोली उनकी हत्या की मंशा से चलाई गई थी। यह गोली उनके बाएं पैर में लगी। जैसे ही दुलारचंद यादव जमीन पर गिरे दो अन्य लोगों छोटन सिंह और संजय सिंह ने उनपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उनके सिर, पीठ और पैर पर लोहे की रॉड से मारा गय। शिकायत में आगे कहा गया है कि इसके बाद भागने से पहले कुछ लोगों ने दुलारचंद पर एक एसयूवी दो-तीन बार चढ़ा दी।

दुलारचंद यादव पर भी केस है दर्ज

इस मामले में बीएनएस की धारा 103 (हत्या) और 3(5) तथा आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम 31 अक्टूबर को किया गया था। पटना के सीनियर एसपी ने बताया है कि मृतक दुलाचंद यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसपर हत्या औऱ आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज है।

जनसुराज प्रत्याशी भी गिरफ्तार होंगे- डीजीपी

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि मोकामा में राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपस्थित हर एक व्यक्ति की चुन चुन कर गिरफ्तारी होगी। विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी इसी आधार पर की गयी है। इसके आधार पर जनसुराज के उम्मीदवार को भी गिरफ्तार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जायेगा।

डीजीपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव के शरीर के ऊपर भारी चीज गुजरने से मौत की पुष्टि हुई है। संभव है कि उनके ऊपर वाहन चढ़ाया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन यह एक्सीडेंटल है या जानबूझकर किया गया, यह जांच का विषय है।

आपको बता दें कि बिहार के विवादास्पद पूर्व विधायक और मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार अनंत सिंह को जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के सिलसिले में शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर मोकामा सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं।

अनंत सिंह दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से जांच के घेरे में हैं। यादव का हाल ही में सिंह के समर्थकों से झगड़ा हुआ था। सिंह को राज्य की राजधानी से पटना से दूर बाढ़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दो अन्य व्यक्तियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया है जो घटना के समय मौजूद थे।

