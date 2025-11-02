मोकामा दुलारचंद मर्डर: अब जेल से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, 14 दिन की हिरासत में बेऊर गए

संक्षेप: दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है।

Anant Singh Dular Chand Murder: मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह को कोर्ट के आदेश पर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में भेज दिया गया है। अब से जेल से चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सिंबल पर मोकामा विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। वे पहले भी मोकामा के विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में उनका सामना इलाके के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी से है जिन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह की रविवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शनिवार की देर रात दुलारचंद यादव की हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त के रूप में दो साथी रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर के साथ उनके बेढ़ना स्थित मार्केट से गिरफ्तार किया गया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद उन्हें गिरफ्तार करने गए थे।

गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को मोकामा से पटना लाया गया। पहले पुलिस लाइन में रखा गया और सुबह एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित स्पेशल रंगदारी सेल में रखा गया। वहीं से अनंत सिंह को कोर्ट ले जाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात में अनंत सिंह ने रात में कुछ नहीं खाया। सुबह रंगदरी सेल में उन्होंने चाय पी और नाश्ता भी किया।

30 अक्टूबर (गुरुवार) को चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा के तारतर गांव में पुराने दबंग दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद पूर्व से लालू और तेजस्वी के समर्थक थे पर इस चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। गुरुवार को अनंत सिंह के काफिले से पीयूष के काफिले का सामना हो जाने के बाद टकराहट हो गई। इसी दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अनंत सिंह समेत उनके पांच समर्थकों पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।

दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच पहले से अदावत थी। दुलारचंद यादव के कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वे अनंत सिंह की पत्नी पर अभद्र कमेंट करते देखे जा रहे हैं। डीजीपी ने विनय कुमार अपनी प्रेस वार्ता में एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें दुलारचंद यादव द्वारा पत्थरबाजी की बात कही जा रही है। उन्होंने वीडियो की जांच कराने का आदेश दिया है। दुलारचंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में कमेंट करते थे।