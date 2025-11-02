Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAnant Singh sent to Beur for 14 days in Judicial custody for Mokama Dularchand murder will contest from jail
मोकामा दुलारचंद मर्डर: अब जेल से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, 14 दिन की हिरासत में बेऊर गए

संक्षेप: दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। 

Sun, 2 Nov 2025 04:38 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Anant Singh Dular Chand Murder: मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह को कोर्ट के आदेश पर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में भेज दिया गया है। अब से जेल से चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सिंबल पर मोकामा विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। वे पहले भी मोकामा के विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में उनका सामना इलाके के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी से है जिन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह की रविवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शनिवार की देर रात दुलारचंद यादव की हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त के रूप में दो साथी रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर के साथ उनके बेढ़ना स्थित मार्केट से गिरफ्तार किया गया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद उन्हें गिरफ्तार करने गए थे।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह ने दुलारचंद को पैर में गोली मारी, समर्थकों ने थार चढ़ा दी;FIR में दावा
गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को मोकामा से पटना लाया गया। पहले पुलिस लाइन में रखा गया और सुबह एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित स्पेशल रंगदारी सेल में रखा गया। वहीं से अनंत सिंह को कोर्ट ले जाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात में अनंत सिंह ने रात में कुछ नहीं खाया। सुबह रंगदरी सेल में उन्होंने चाय पी और नाश्ता भी किया।

30 अक्टूबर (गुरुवार) को चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा के तारतर गांव में पुराने दबंग दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद पूर्व से लालू और तेजस्वी के समर्थक थे पर इस चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। गुरुवार को अनंत सिंह के काफिले से पीयूष के काफिले का सामना हो जाने के बाद टकराहट हो गई। इसी दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अनंत सिंह समेत उनके पांच समर्थकों पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:अनंत की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी पर JDU हमलावर, पूछा- रीतलाल किस मठ के महंत

दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच पहले से अदावत थी। दुलारचंद यादव के कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वे अनंत सिंह की पत्नी पर अभद्र कमेंट करते देखे जा रहे हैं। डीजीपी ने विनय कुमार अपनी प्रेस वार्ता में एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें दुलारचंद यादव द्वारा पत्थरबाजी की बात कही जा रही है। उन्होंने वीडियो की जांच कराने का आदेश दिया है। दुलारचंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में कमेंट करते थे।

अनंत सिंह की गिफ्तारी पर डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के बयान, पुलिस का अनुसंधान, मौके से प्राप्त वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गयाै। इस मामले में अबतक 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शांतिपूर्ण और स्वच्छ चुनाव के लिए मोकामा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मोकामा समेत आस पास के 13 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मोकामा और बाढ़ में सभी कैंडिडेट के साथ मजिस्ट्रेट, फोर्स औ कैमरे की तैनाती कर दी गयी है।

ये भी पढ़ें:मोकामा दुलारचंद मर्डर: अनंत के बाद जन सुराज कैंडिडेट पीयूष भी होंगे गिरफ्तार
