नीतीश ना हमारे साथ, ना नीरज के साथ; अनंत सिंह बोले- जेडीयू अध्यक्ष को MLC चुनाव से कोई मतलब नहीं
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ना ही उनके साथ हैं और ना ही एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार को बिहार एमएलसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ना उनके साथ हैं और ना ही नीरज कुमार के साथ हैं। नीतीश को एमएलसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है। दरअसल, बिहार एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। इससे जेडीयू में अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है।
पटना जिले के मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में एक बार फिर नीरज कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार भी नीरज के प्रचार में नहीं गए। बीच में नीतीश के नीरज का प्रचार करने की कुछ चर्चा हुई, वो भी गलत थी।
नीरज के प्रचार में नहीं गए नीतीश- अनंत सिंह
अनंत सिंह ने कहा, "कुछ लोग बोले नीतीश जी (प्रचार में) गए थे। वो जा सकते हैं लेकिन कोई नहीं गया है। सब नीरज जी का खेला है।" मोकामा विधायक ने नीरज कुमार की सेहत बिगड़ने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नीरज ना बीमार हैं और ना ही उन्हें बुखार है। वह नाटक कर रहे हैं।
अनंत सिंह बोले- हम भी जेडीयू में और नीरज भी
अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अभी बीमार हैं। वह सबके उस्ताद और गुरु हैं। नीतीश को इस चुनाव से कोई लेना-देना नहीं हैं। मोकामा विधायक ने कहा, "हम भी पार्टी में हैं, नीरज भी पार्टी में हैं। नीतीश जी इस चुनाव से कोई मतलब नहीं रखते हैं। जनता मालिक है, भगवान है, जिसको वोट देगी वो जीतेगा। नीतीश जी ना हमारी तरफ हैं और ना उनकी तरफ हैं। जो जैसा किया वो भरेगा।"
नीरज ने बीमारी का नाटक किया- अनंत सिंह
अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि बूथ पर कार्यकर्ताओं को पैसा देने से बचने के लिए नीरज कुमार ने बीमारी का नाटक किया और वह अस्पताल में भर्ती हो गए। दरअसल, सोमवार को जेडीयू उम्मीदवार नीरज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद वह पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। सेहत में सुधार होने के बाद बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
अनुज सिंह का प्रचार कर रहे अनंत सिंह
जेडीयू विधायक अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वह नीरज के खिलाफ जन सुराज के टिकट से लड़ रहे अनुज सिंह का प्रचार कर रहे हैं। अनंत का कहना है कि विधानसभा चुनाव में नीरज ने उनका विरोध किया था, इसलिए एमएलसी चुनाव में वह उनके खिलाफ हैं।
बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार का बुधवार को आखिरी दिन है। विधान परिषद चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि पटना स्नातक सीट पर दो बार से एमएलसी नीरज कुमार हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर अनंत सिंह के कैंडिडेट अनुज कमाल कर जाएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।